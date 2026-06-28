Irán y EEUU intensifican ataques y acusaciones de incumplimiento del acuerdo de paz

FOTO DE ARCHIVO: Barcos y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam.

​Irán y EEUU continuaron con sus ataques en el golfo Pérsico, mientras se acusaban mutuamente de violar un acuerdo provisional —cada vez más precario— firmado hace menos de dos semanas para poner fin a su guerra.

Poco después de que el presidente Donald Trump advirtiera de que EEUU podría "terminar el trabajo ‌por la vía militar", Irán lanzó el domingo por la ‌madrugada misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, continuando así una serie de ataques cada vez más intensos.

Por su parte, Israel afirmó haber atacado a combatientes de Hezbolá, un grupo aliado de Irán, en el sur del Líbano, mientras continuaban los combates en una zona que, según Teherán, es clave para su acuerdo de paz con Washington.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El ejército estadounidense había anunciado anteriormente que había vuelto a atacar a Irán, horas después de que un petrolero fuera alcanzado en el estrecho de Ormuz, la ruta de transporte de energía más importante del mundo, que Irán había bloqueado en gran medida durante la mayor parte del conflicto.

VIOLENCIA Y ACUSACIONES TRAS EL ACUERDO DE PAZ Y LAS NEGOCIACIONES ENTRE EEUU E IRÁN

El acuerdo provisional de 14 puntos entre Washington y Teherán tenía por objeto poner fin ​a los combates, iniciados por EEUU e Israel ⁠el 28 de febrero, y reabrir el estrecho al tráfico marítimo mientras se avanzaba en las negociaciones sobre cuestiones más profundas, como el programa nuclear iraní.

Hace ‌una semana se celebró en Suiza una ronda de conversaciones mediadas, lideradas por el vicepresidente JD Vance y el presidente del ⁠Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, tras lo cual Washington suspendió las sanciones contra Teherán. Sin ⁠embargo, desde entonces los combates y las recriminaciones se han reanudado y se han intensificado.

"Puede llegar un momento en el que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente la tarea que iniciamos con gran éxito", publicó Trump en las redes sociales. "Si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!".

Aproximadamente ⁠una hora después de la publicación de Trump, el ejército kuwaití dijo que sus defensas aéreas estaban respondiendo a ataques "hostiles" con misiles y drones, ​mientras que en Baréin sonaban las sirenas, según el Ministerio del Interior de ese país.

El Cuerpo de la ‌Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo que su Armada y sus Fuerzas Aéreas ‌habían lanzado operaciones con misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, en respuesta a los recientes ataques de EEUU contra ⁠Irán.

La Guardia Revolucionaria dijo en un comunicado que los ataques estadounidenses habían violado el alto el fuego y "provocarán la paralización total de todos los procesos diplomáticos", según la cadena estatal Press TV. El mando naval de la Guardia Revolucionaria dijo que las bases estadounidenses en la región "vivirán un infierno en los próximos días".

Un funcionario de EEUU confirmó los ataques contra instalaciones estadounidenses y dijo a Reuters que no se habían registrado víctimas estadounidenses ni daños importantes en las instalaciones de EEUU en Oriente Medio, ​pero que la situación aún ‌estaba en desarrollo.

Horas más tarde, las alarmas sonaron por segunda vez en Baréin, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país condenó los ataques como una violación deliberada y reiterada de la soberanía y la seguridad del reino. Instó al Consejo de Seguridad de la ONU a celebrar una sesión urgente para exigir responsabilidades a Irán.

ATENCIÓN EN EL ESTRECHO, VOLATILIDAD EN LÍBANO

El Mando Central de EEUU había declarado anteriormente que sus fuerzas habían llevado a cabo nuevos ataques después de que un petrolero con bandera de Panamá fuera atacado por un dron iraní ⁠el sábado.

"Se le dio a Irán la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero decidió no hacerlo", dijo el Mando Central en un comunicado, añadiendo que sus ataques constituían "una respuesta directa a la continua agresión iraní contra la navegación comercial" y tenían como objetivo instalaciones militares iraníes de vigilancia, comunicaciones, defensa aérea, almacenamiento de drones y colocación de minas.

La cadena estatal iraní IRIB informó de que se escucharon explosiones en Sirik, en el sur de Irán, sin dar más detalles. La Guardia Revolucionaria afirmó que "los disparos a ciegas de Estados Unidos contra Sirik no pondrán fin a nuestro dominio sobre el estrecho de Ormuz. Pero nuestros disparos contra los infractores recordarán al resto de los buques cuál es la ruta de paso libre".

El ataque del sábado contra un petrolero en el estrecho se produjo tras el perpetrado el jueves contra un buque de ‌carga, que desencadenó la última escalada. Irán pretende afirmar su control sobre el estrecho, por el que circulaba una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y GNL antes de la guerra y que acababa de empezar a reabrirse tras meses de interrupción.

Cientos de buques, incluidos petroleros cargados de petróleo, han permanecido bloqueados en el interior del golfo Pérsico desde que estalló la guerra. A medida que han ido saliendo por el estrecho durante las últimas dos semanas, los precios del petróleo se han desplomado hasta niveles cercanos a los de antes de la guerra debido al aumento de la oferta.

Washington ha estado promoviendo una ruta sur a lo largo de la costa ‌de Omán, mientras que Teherán, cuyo objetivo final es cobrar tasas por el uso del estrecho, quiere que los buques utilicen una ruta norte que atraviese sus aguas y esté bajo su control.

En el Líbano, Israel dijo el domingo que había abatido a milicianos de Hezbolá armados con granadas propulsadas por cohetes y que había atacado un lanzacohetes en la ‌zona de Nabatiye.

Irán acusa a EEUU ⁠de violar su compromiso, en virtud del acuerdo de paz, de mantener un alto el fuego en el Líbano, país que Israel —aliado de EEUU— invadió en marzo en persecución de Hezbolá.

Israel, que no forma parte del acuerdo entre EEUU e Irán, y el Líbano ​han acordado en repetidas ocasiones alto el fuego negociados por EEUU, el último de ellos el viernes. Sin embargo, estos acuerdos han tenido un efecto limitado, ya que Israel insiste en que no se retirará del territorio libanés que ha ocupado y Hezbolá rechaza repetidamente las peticiones de que entregue sus armas mientras las tropas israelíes permanezcan en la zona.

Con información de Reuters