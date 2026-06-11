Ayuda Escolar junio 2026: cuándo se cobra y cuál es el monto

ANSES: aumento confirmado de ayuda escolar

La Ayuda Escolar Anual de ANSES continúa siendo uno de los beneficios más importantes para las familias con hijos en edad escolar. Se trata de un pago único destinado a acompañar los gastos educativos del ciclo lectivo, como la compra de útiles, guardapolvos, libros, materiales y otros elementos necesarios para la asistencia a clases.

Durante junio de 2026, miles de familias todavía pueden acceder a este beneficio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y presenten la documentación correspondiente dentro de los plazos previstos.

Cuál es el monto de la Ayuda Escolar en junio de 2026

El monto de la Ayuda Escolar Anual fue fijado para todo el ciclo lectivo 2026 en $85.000 por cada hijo que cumpla con las condiciones exigidas por ANSES. Se trata de un pago extraordinario que se abona una sola vez al año y cuyo valor se mantiene sin modificaciones durante todo el período escolar.

La prestación está destinada a acompañar a las familias en el inicio y desarrollo del ciclo lectivo y alcanza tanto a beneficiarios de asignaciones familiares como de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Ayuda escolar ANSES cuándo se cobra

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar de ANSES

ANSES comenzó a pagar la Ayuda Escolar Anual a partir de marzo de 2026 para quienes ya habían acreditado la condición de alumno regular de sus hijos. Sin embargo, quienes todavía no realizaron el trámite pueden seguir presentando el Certificado Escolar durante todo el año. El organismo previsional informó que una vez presentada y validada la documentación, el beneficio se acredita dentro de los 60 días posteriores a la carga del certificado. Por este motivo, quienes completen el trámite durante junio podrán cobrar la ayuda una vez finalizado el proceso de validación administrativa por parte de ANSES.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual

La prestación está dirigida a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarios de Asignaciones Familiares por Hijo.

Familias con hijos que asistan a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial.

Personas con hijos con discapacidad que concurran a establecimientos educativos, centros de rehabilitación, talleres protegidos o reciban apoyo pedagógico especializado.

Para los estudiantes sin discapacidad, el beneficio alcanza a niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta los 18 años que concurran a nivel inicial, primario o secundario. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad, siempre que se cumplan los requisitos educativos establecidos por ANSES.

ANSES: cuándo cobro la ayuda escolar

Ayuda escolar: cuáles son los requisitos para acceder

Además de acreditar la escolaridad, ANSES exige que el grupo familiar respete determinados límites de ingresos. Actualmente, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los $5.603.102 brutos.

Asimismo, ninguno de los integrantes del grupo familiar puede registrar ingresos superiores a $2.801.551 mensuales, ya que en ese caso se pierde el derecho al cobro de asignaciones familiares y, por lo tanto, de la Ayuda Escolar.

Cómo presentar el Certificado Escolar

Para acceder al beneficio es obligatorio acreditar la condición de alumno regular mediante la presentación del Certificado Escolar.

El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES.

El procedimiento consiste en:

Paso 1: Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Paso 2: Seleccionar la opción "Hijos" y luego "Presentar un Certificado Escolar".

Seleccionar la opción "Hijos" y luego "Presentar un Certificado Escolar". Paso 3: Generar el formulario correspondiente para cada hijo.

Generar el formulario correspondiente para cada hijo. Paso 4: Imprimir el certificado y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado por las autoridades.

Una vez completado, se debe tomar una fotografía clara del formulario y volver a ingresar a Mi ANSES para cargar el archivo.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar la documentación

Las familias podrán presentar el Certificado Escolar hasta el 31 de diciembre de 2026. Quienes aún no realizaron el trámite no pierden el derecho al beneficio, siempre que completen la gestión dentro de ese plazo.

Luego de la validación por parte de ANSES, el organismo realizará el pago correspondiente de la Ayuda Escolar Anual por cada hijo alcanzado por el programa. De esta manera, durante junio de 2026 continúa vigente la posibilidad de acceder a los $85.000 de la Ayuda Escolar, uno de los principales beneficios destinados a acompañar los gastos educativos de millones de familias argentinas.