La empresa japonesa ispace ofrece viajes compartidos a la Luna con la Starship de SpaceX

Vista general de un edificio de SpaceX y un cohete Starship, en Starbase, Texas, EEUU

​La empresa japonesa de transporte lunar ispace anunció el miércoles que pondría en marcha un nuevo servicio de transporte de carga lunar ‌de bajo coste utilizando el ‌cohete pesado Starship y el módulo de aterrizaje lunar desarrollados por SpaceX, la empresa de Elon Musk .

ispace, con sede en Tokio, ha adquirido 500 kilos de capacidad por 50 millones de dólares en una Starship que aterrizaría en la Luna en 2030, y construirá un vehículo para la superficie lunar capaz de transportar cargas útiles de clientes de ​todo el mundo que ⁠compartan su viaje en la Starship hasta la Luna, según ‌ha informado.

El nuevo servicio "integrador de acceso lunar" ofrece "autobuses" con ⁠destino a la Luna y puede complementar ⁠el desarrollo en curso de ispace de módulos de aterrizaje lunares específicos, o "taxis", para la superficie lunar, ha declarado el vicepresidente ejecutivo de ispace, ⁠Hideari Kamiya.

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En anteriores viajes a la Luna, ispace utilizó los ​cohetes Falcon 9 de SpaceX para intentos fallidos ‌de aterrizaje lunar en 2023 y ‌2025.

La empresa, con sede en Tokio, tiene ahora como objetivo realizar ⁠un aterrizaje suave de tres módulos de aterrizaje, denominados "Ultra", en la Luna para 2030, incluida una misión que forma parte del programa Commercial Lunar Payload Services de la NASA.

Mientras ispace continúa con sus ​misiones Ultra, la ‌alianza con SpaceX acelerará "exponencialmente" su crecimiento en el mercado de las infraestructuras lunares, según el director ejecutivo, Takeshi Hakamada.

SpaceX acogió con satisfacción la ampliación de su relación con ispace para llevar a cabo misiones a bordo de la Starship, un ⁠sistema de transporte reutilizable que, a diferencia del Falcon 9, incluye una nave espacial que la empresa de Musk tiene previsto llevar a la Luna y, con el tiempo, a Marte.

"Sus servicios de integración ofrecen una vía valiosa para que las cargas útiles más pequeñas puedan asegurarse un viaje a la Luna hoy mismo, y esperamos poder apoyar a ispace y ‌a sus clientes en su labor de ampliar el acceso a la superficie lunar", dijo en un comunicado Stephanie Bednarek, vicepresidenta de ventas comerciales de SpaceX.

La relación no es exclusiva. La NASA tiene previsto utilizar el primer alunizaje de Starship en 2028 como parte de su programa Artemis ‌para volver a enviar astronautas a la Luna. La empresa emergente estadounidense de "rovers" lunares Astrolab también ha reservado espacio en un futuro vuelo de Starship.

"SpaceX se puso ‌en contacto con ⁠nosotros primero" con la idea de negocio del integrador, explicó Hakamada.

"Aunque no podemos descartar que otras empresas entren ​en el mercado, es posible que pocas sean capaces de integrar la carga y seguir prestando servicios tras aterrizar en la Luna."

Con información de Reuters