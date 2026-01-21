Charlar, prevenir y acompañar: Formosa refuerza la concientización sobre salud mental en toda la provincia

Con el objetivo de informar, prevenir, promover la detección temprana y fortalecer el acceso al abordaje integral y gratuito que brinda el sistema público provincial, Formosa llevó adelante una serie de actividades de concientización sobre la depresión, un padecimiento de la salud mental de carácter complejo y multicausal.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, conmemorado el pasado 13 de enero y establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Mundial de Salud Mental. En ese contexto, se realizaron dos encuentros destinados a pacientes, vecinos y personal de salud, organizados por el Servicio de Salud Mental del centro asistencial.

Durante las jornadas, los profesionales expusieron sobre los principales síntomas e indicadores de la depresión, entre los que se mencionaron el estado de ánimo deprimido o la tristeza persistente, la pérdida de interés en actividades que antes resultaban placenteras, cambios en el apetito, alteraciones del sueño como insomnio o hipersomnia, dificultades para concentrarse o tomar decisiones, aislamiento social y la presencia de pensamientos de muerte o suicidio.

En ese marco, la psicóloga Marisa Fernández remarcó que “la depresión es un trastorno de salud mental que tiene cura” y subrayó que “en la provincia de Formosa, la salud pública cuenta con los recursos necesarios para abordarla de manera integral”. Asimismo, recordó que el sistema sanitario provincial dispone de una línea telefónica gratuita para la atención inmediata en situaciones de crisis, especialmente orientada a la prevención del suicidio: 0800 888 3364.

Fernández también hizo hincapié en la importancia de ser críticos y cuidadosos con la información que se consume sobre temas vinculados a la salud mental. “La desinformación puede ser perjudicial y generar más confusión o reforzar estigmas”, advirtió, y recomendó recurrir siempre a fuentes confiables, como organismos internacionales de salud, sociedades científicas e instituciones oficiales. En ese sentido, insistió en evitar la automedicación y no seguir consejos que no cuenten con respaldo profesional.

Al abordar el acceso a la atención, la profesional destacó que, ante la aparición de síntomas, es fundamental realizar una consulta temprana con especialistas. “El Gobierno de la provincia de Formosa dispone de una red de salud pública en la que todos los hospitales y centros de salud cuentan con áreas y profesionales de salud mental, entre ellos psicólogos, trabajadores sociales y médicos psiquiatras”, explicó.

Durante ambos encuentros, el equipo de salud también brindó recomendaciones de autocuidado, como mantener rutinas saludables y equilibradas, realizar actividad física de manera regular, incorporar técnicas de relajación, manejar adecuadamente el estrés, procurar un sueño de calidad y fortalecer las redes de apoyo y contención familiar y comunitaria.

Al finalizar las charlas, se entregaron folletos informativos y pequeños obsequios a los asistentes, reforzando el compromiso del sistema de salud pública provincial con la promoción, la prevención y el cuidado integral de la salud mental, a través de políticas que priorizan el acceso gratuito y oportuno a la atención.