Formosa marca un hito en la salud pública con una innovadora cirugía de alta complejidad: los detalles

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) Pte. Juan Domingo Perón, de la provincia de Formosa, marcó un nuevo hito en la medicina pública argentina al realizar, por primera vez en el interior del país, la colocación de un neuroestimulador INCEPTIV para el dolor crónico craneofacial. Se trata de un dispositivo de última generación indicado para el tratamiento del dolor crónico refractario, que representa un avance significativo en la mejora de la calidad de vida de pacientes que no responden a terapias convencionales.

Este logro se enmarca en las políticas sanitarias implementadas por el Gobierno de la provincia, orientadas al fortalecimiento del sistema público de salud mediante la incorporación de tecnología de alta complejidad y la capacitación permanente de los equipos profesionales.

Estas acciones permiten garantizar el acceso equitativo a prácticas médicas de vanguardia, incluso aquellas que hasta hace poco solo estaban disponibles en grandes centros urbanos del país.

Cómo fue la intervención

La intervención se llevó a cabo en una paciente con antecedentes de dolor craneofacial de más de 30 años de evolución, quien había recibido múltiples tratamientos médicos y quirúrgicos sin obtener una respuesta satisfactoria, situación que impactaba de manera significativa en su calidad de vida.

La cirugía estuvo a cargo del especialista en tratamiento del dolor, doctor Román Civilotti, y del especialista en reconstrucción craneofacial, doctor Juan Esteban Martínez, con la participación del equipo de enfermería e instrumentación quirúrgica del HAC.

Desde la institución destacaron que “este procedimiento representa un avance trascendental para el sistema de salud pública de la provincia y la región, consolidando al Hospital de Alta Complejidad de Formosa como un centro de referencia nacional en tratamientos avanzados del dolor y cirugía craneofacial, y reafirmando su compromiso con la incorporación de tecnología de vanguardia al servicio de los pacientes”.

Acerca del HAC

El Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón” es un hospital público de tercer nivel, es decir un centro médico que atienda casos de alta complejidad y especialización en Formosa, que brinda atención sanitaria de alta complejidad a pacientes de toda la provincia y de la región. Fue creado para evitar traslados en casos de tratamientos complejos, para recibir atención médica especializada, y garantizar el acceso igualitario a la salud.

Inaugurado en 2003, el Hospital de Alta Complejidad se consolidó a lo largo de más de dos décadas como un pilar estratégico del sistema público de salud de la provincia de Formosa y de toda la región. Concebido para dar respuesta a patologías de alta complejidad que antes obligaban a derivaciones fuera de la provincia.

El HAC brinda hoy atención integral con tecnología de última generación y equipos profesionales altamente especializados. En sus instalaciones se desarrollan prácticas de referencia a nivel nacional, como trasplantes de órganos, cirugías complejas, terapias intensivas para adultos y pediátricos, medicina hiperbárica y múltiples abordajes interdisciplinarios que garantizan diagnósticos y tratamientos oportunos. Además de su rol asistencial, el hospital cumple una función clave en la formación de recursos humanos y en la innovación médica, reafirmando el compromiso del Estado provincial con una salud pública de calidad, accesible y equitativa.