Avances y fortalecimiento institucional: el Hospital de Alta Complejidad de Formosa cerró 2025 con más equipamiento

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Presidente Juan Domingo Perón” de Formosa cierra el 2025 con un balance altamente positivo, marcado por avances concretos en atención sanitaria, incorporación de tecnología, formación profesional y desarrollo de programas de alta complejidad que lo consolidan como un pilar del sistema público de salud provincial y regional.

Durante el año, el HAC fortaleció de manera sostenida uno de sus ejes centrales: la Docencia e Investigación. En ese marco, se puso en marcha un renovado ciclo de formación continua que reafirma el compromiso institucional con la capacitación permanente de los equipos de salud y la mejora constante de la calidad asistencial. A lo largo de 2025 se realizaron múltiples encuentros académicos multidisciplinarios que favorecieron el intercambio de saberes y experiencias entre profesionales de distintas áreas.

Entre las actividades más relevantes se destacaron las Jornadas de Cáncer de Cérvix, Proceso de Donación y Procuración, Kinesiología, Riñón y Lupus, Neurociencias, Cáncer de Mama, Salud Mental, además del XVIII Simposio de Enfermería, consolidando al hospital como un espacio de referencia para la actualización científica y el debate profesional en el norte argentino.

En paralelo, el hospital avanzó de manera significativa en materia de innovación tecnológica, con la incorporación de 177 nuevos equipamientos médicos destinados a fortalecer áreas clave como Cardiología, Unidad de Terapia Intensiva, Diálisis, Hemodinamia, Quirófano, Unidad Coronaria, Gastroenterología, Oftalmología, Cirugía Maxilofacial y el Laboratorio de Biología Molecular, entre otros servicios estratégicos. Esta inversión permitió optimizar diagnósticos, tratamientos y procedimientos de alta complejidad.

Desde el punto de vista asistencial, los números reflejan la magnitud del trabajo realizado. En 2025 se registraron 6.383 atenciones pediátricas y 53.770 consultas de pacientes adultos, todas dentro del sistema de derivación del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa. A ello se suman 7.800 cirugías efectuadas en diversas especialidades, lo que da cuenta de un funcionamiento sostenido y coordinado de los equipos médicos, técnicos y de enfermería.

Uno de los hitos más destacados del año fue el avance en materia de trasplantes, un área emblemática del HAC desde el inicio de estos programas en 2007. En 2025 se alcanzó un total de 331 trasplantes realizados, discriminados en 224 renales, 76 hepáticos, 18 cardíacos, uno hepatorrenal y 12 renopancreáticos, reafirmando el rol del hospital como centro de referencia nacional en esta práctica.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), la administradora general del hospital, Margarita Batista, valoró el recorrido del año y destacó el compromiso del equipo de trabajo. “Es momento de reconocer el esfuerzo, la resiliencia y el compromiso de cada integrante del equipo, y al mismo tiempo preparar el camino hacia un futuro aún más prometedor”, señaló. Asimismo, subrayó el aporte del plantel médico y sanitario: “Gracias a nuestros profesionales por cada día de trabajo, por la dedicación, el empeño y el compromiso”.

El cierre de 2025 coincide además con el 22° aniversario del Hospital de Alta Complejidad, una institución pública, provincial y de acceso gratuito que desde su inauguración en 2003 se consolidó como un emblema de la política de salud pública impulsada por el gobernador Gildo Insfrán.