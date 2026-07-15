Maquillaje mundialista celeste y blanco: el tutorial de make-up más simple para alentar a la Selección Argentina.

Hay un maquillaje muy simple que podés hacerte este Mundial 2026 para alentar a la Selección Argentina. Si no querés caer en el típico make-up de la bandera argentina en los cachetes y querés algo un poco más elevado y estético, este tutorial de maquillaje te puede servir.

El tutorial fue compartido por la maquilladora dueña de la cuenta Make up by Juani. En este caso, la bandera de Argentina va a estar en los ojos, puesta con sombra celeste y blanca. Podés usar la que tengas: ya sea en forma de maquillaje artístico, que viene con una consistencia más pastosa, o en formato sombra. Se aconseja que además de leer el paso a paso, mires el video completo para entenderlo mejor.

Maquillaje mundialista: cómo pintarse con los colores de la Selección Argentina

Paso 1: prepará la piel

Si tenés un primer, colocátelo en la piel para comenzar. Si no tenés no te preocupes, te podés saltar este paso.

Paso 2: los ojos

Con sombra celeste, dibujá un trazo que ocupe todo el largo de tu ojo, bien arriba, en la zona de la cuenca. Te tiene que quedar tipo ojo de gato, bien largo y estirado. Ayudate con un hisopo para perfeccionar los bordes y que te queden bien.

Colocate en los extremos de los dos ojos un pedacito de cinta adhesiva, para que te quede perfecto. Pintá todo el párpado móvil de blanco con un pincel chato preferentemente. Retirá la cinta. Decorá el párpado con un poquito de brillos (si tenés y querés) de color blanco o plateado. Finalizá con máscara de pestañas.

Paso 3: la base y el contorno

Ahora que terminaste con los ojos, colocá la base sobre tu piel para unificar el tono. Podés ayudarte con una brocha o con los dedos. Arriba, colocate un poco de contorno más oscuro que tu base para darle dimensión al rostro.

Paso 4: rubor, iluminador y toques finales

Colocate rubor en la zona de los pómulos. Podés añadir también iluminador y un poco de corrector de ojeras para terminar. Si tenés un polvo para sellar todo, finalizá con eso para que el maquillaje te dure más tiempo. Colocate un poquito de brillo dorado en los lagrimales de los ojos y luego hacete los labios. Podés usar delineador de labios rosa nude, un labial rosado y un gloss para darle brillo. Da unos últimos toques de iluminador en zonas como la punta e la nariz. ¡Listo!