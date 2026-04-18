Vicente Mera, experto en longevidad, alertó sobre la peligrosa inflamación "silenciosa" que acelera el envejecimiento.

El experto en longevidad, Vicente Mera, alertó sobre un nuevo "fantasma": la denominada inflamación "silenciosa". El especialista y Responsable de Medicina Interna y Antienvejecimiento en SHA Wellness Clinic habló sobre aquella, que además de ser un malestar, aceleraría el envejecimiento.

"Esta inflamación aguda es la forma que tiene el organismo de responder a cualquier injuria, para intentar resolver sus consecuencias. La respuesta inflamatoria aguda es transitoria, de tal forma que desaparece tan abruptamente como se inicia, ya que se resuelve tan pronto como el estímulo originario ha sido neutralizado", explica el experto que tiene una cuenta de Instagram con 25 mil seguidores.

Cuál es la causa de la inflamación "silenciosa"

Sobre la aparición de la inflamación "silenciosa", el Dr. Mera explica: "El proceso se inicia cuando el tejido dañado libera señales de peligro (alarminas) que son detectadas por receptores que activan el llamado ‘inflamasoma’ que son complejos multiproteicos intracelulares que se ensamblan para activar una serie de proteínas efectoras (caspasas), que a su vez activan sustancias proinflamatorias. Este fenómeno provoca vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, permitiendo que los glóbulos blancos migren desde la sangre al tejido induciendo síntomas como rubor, calor, tumor, dolor y pérdida de la función.

El Dr. Vicente Mera alertó sobre la denominada inflamación "silenciosa".

Y ya respondiendo sobre sus efectos, el experto alerta: "La inflamación silenciosa ocasiona envejecimiento acelerado (Inflammaging) porque se estimulan lenta y persistentemente los inflamosomas, como el NLRP3. Es como si otros elementos que no son el fuego propiamente (como el calor o el aire muy denso) estimularan el sensor del sistema de extinción de incendios que a su vez activa ligera pero continuamente el aspersor de agua que hay en el techo".

Por último, el Dr. Mera, experto en longevidad, advierte: "Esta situación de inflamación crónica de bajo grado, con el tiempo, puede favorecer el desarrollo de enfermedades graves como la obesidad, la diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, enfermedades autoinmunes e incluso deterioro cognitivo".

Entre las causas de la inflamación "silenciosa" se encuentran el estrés crónico, muy habitual en adultos, sobre todo, en grandes urbes, el tipo de dieta que se lleva adelante, el consumo de tabaco, el sedentarismo y la falta de descanso. En consecuencia, tanto el Dr. Mera como otros expertos en longevidad, recomiendan prestar atención a estos factores y poco a poco ir desactivándolos en caso de realizarlos.