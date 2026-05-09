Alarma en La Rioja por posibles 1500 despidos en el INTI: los trabajadores denuncian “vaciamiento” del organismo

En el marco de una jornada nacional impulsada por Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los empleados de la filial La Rioja se adhirieron a los reclamos por las amenazas de despidos de casi 1500 empleados del organismo.

En diálogo con Medios Rioja, la responsable provincial del INTI, Micaela Tula, calificó la situación como "angustiante" y advirtió sobre el impacto directo en la provincia. “A nivel país somos 2.400 trabajadores; en La Rioja somos apenas 11 profesionales, donde cada uno cumple múltiples funciones”, explicó.

Tula describió que, desde el inicio de la gestión nacional de Javier Milei, el organismo ha sufrido retiros voluntarios y el desmantelamiento de áreas críticas como Metrología Legal, encargada de calibrar equipos de uso diario. “Se habla de un estado ineficiente, pero lo que se está haciendo es destruir la industria nacional, la competitividad de las empresas y la innovación en los procesos”, sentenció Tula.

De acuerdo a lo que indicó ATE, el Ejecutivo también busca eliminar cerca de 1000 funciones de las 3000 que actualmente desarrolla el INTI, lo que implicaría una reducción cercana al 30% de la estructura.

Desde el gremio advirtieron que el ajuste impactaría sobre áreas técnicas y científicas consideradas estratégicas para la industria nacional. En ese contexto, denunciaron un “vaciamiento” del organismo y alertaron sobre las consecuencias que podría generar en distintos sectores productivos.

El cierre de sedes y la precariedad laboral

La situación es crítica y se acentúa en el interior provincial. Silvina Montilla, delegada de ATE y trabajadora del INTI en la sede de Chilecito, relató las precarias condiciones en las que desempeña su labor tras el cierre de dicha oficina por orden del Gobierno Nacional.

Montilla, quien es Técnica Superior en Industrias Alimentarias, continúa brindando asistencia técnica a empresas y municipios bajo la modalidad de home office, pero con recursos propios. "Visito a las empresas en mi auto particular y pagando yo el combustible. Me prestaron una computadora para poder seguir trabajando”, denunció a medios locales.

La delegada expresó su temor ante la inminente llegada de telegramas de despido: “No sabemos quiénes seremos los afectados, pero sabemos que, al haber cerrado las sedes del interior, los que seguimos estamos en la mira”.

Un laboratorio referente en riesgo

Uno de los puntos más preocupantes para la delegación riojana es la pérdida de capacidades operativas. Tula recordó que la provincia contaba con un laboratorio de etilómetros, encargado de verificar los alcoholímetros utilizados en seguridad vial. Este centro era referente en la región, procesando equipos provenientes incluso de las provincias de Córdoba y San Luis.

Finalmente, las representantes informaron que mantuvieron una reunión con el ministro de producción y ambiente, Harry Pérez, destacando que el Gobierno Provincial y los legisladores nacionales han manifestado su apoyo a la institución frente a este proceso de ajuste que amenaza con desmantelar el apoyo tecnológico al sector productivo regional.