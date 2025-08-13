Chau estrés, ansiedad e insomnio: el té ancestral que hay que tomar antes de dormir.

Existe una hierba natural con increíbles propiedades sanadoras para el organismo, en especial para combatir el estrés, la ansiedad y el insomnio. Es sabido que las plantas son la medicina más antigua para curar y prevenir enfermedades, y hasta el día de hoy, muchas de ellas siguen siendo utilizadas por sus beneficios.

La manzanilla es una de las plantas más poderosas dentro de la medicina natural y es usada desde hace siglos por diferentes culturas. Esta planta tiene un poderoso compuesto llamado apigenina, que actúa sobre los receptores del sistema nervioso central, calmando la ansiedad, el estrés, el nerviosismo y el insomnio.

Es por esto que muchas personas toman té de manzanilla a la noche antes de acostarse. Si se toma de manera consistente a lo largo del tiempo, puede regular el cortisol, la hormona del estrés, y estimular la producción de melatonina, hormona que regula el ciclo del sueño. Estos dos puntos son clave si sufrís de insomnio o te cuesta conciliar el sueño.

Beneficios del té de manzanilla

Calma los nervios, la ansiedad y el estrés: Gracias a la apigenina, que se une a receptores cerebrales que promueven la calma y facilitan conciliar el sueño, la manzanilla es ideal para relajar el sistema nervioso. Promueve la digestión y calma los espasmos intestinales: Si sufrís de gases, digestiones lentas, inflamación, molestias por gastritis, entre otros síntomas gastrointestinales, la manzanilla es ideal. Podés tomarla antes o después de las comidas. Tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas: Es muy útil para calmar dolores causados por inflamación, como dolores menstruales. Mejora la piel: La manzanilla también es muy utilizada para aplicarla directamente en la piel. Podés aplicarte un saquito de té que esté un poco frío, para calmar irritaciones y enrojecimientos.

Cómo preparar un té de manzanilla

Podés comprarlo ya preparado en saquitos, o bien hacerlo vos mismo. La segunda opción es la ideal, ya que es más natural. Para esto, tenés que comprar flores secas de manzanilla, que se venden en dietéticas. Infusioná aproximadamente 2 gramos de estas flores secas en agua caliente y luego colala. Tomalo antes de acostarte si sufrís de insomnio. Si a lo largo del día tenés estrés o ansiedad, también podés beberlo.