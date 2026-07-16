Adicta presenta un adelanto de su próximo álbum con un show especial en CABA.

Después de celebrar sus 25 años de trayectoria con una serie de conciertos que repasaron su historia, Adicta inicia un nuevo capítulo. La banda regresará a los escenarios el próximo viernes 17 de julio para presentar en vivo las primeras canciones de Prueba de Hielo, el disco con el que buscará expandir su universo sonoro.

El concierto tendrá lugar en Congo Club Cultural (Honduras 5329) y será la oportunidad para escuchar por primera vez el material que formará parte de su próximo trabajo de estudio, además de recorrer algunas de las composiciones que marcaron el recorrido de una de las bandas más representativas del electropop y la música alternativa argentina.

El gran momento de Adicta

El grupo llega a este nuevo desafío impulsado por un gran presente artístico. Durante el último año realizó una intensa actividad en vivo con presentaciones en escenarios como Niceto Club, La Tangente, Café Berlín y el Palacio Libertad (ex CCK), consolidando el renovado vínculo con su público y reafirmando la vigencia de un proyecto que continúa reinventándose.

Esta nueva etapa también está acompañada por el lanzamiento de Viva Adicta, Vol. 1, el primer álbum en vivo de la banda, un registro que captura la energía de sus recientes presentaciones y que tendrá continuidad con un segundo volumen, actualmente en preparación.

Con una formación integrada por Rudie Martínez, Joaquín Franco, Bide, Germán Moreno y Pablo Torterolo, Adicta encara este nuevo ciclo con la intención de explorar nuevas búsquedas musicales sin perder la identidad que la convirtió en una referencia dentro de la escena independiente nacional.

El show en Congo Club Cultural funcionará como una ventana hacia el futuro de la banda: un anticipo de las canciones que formarán parte de Prueba de Hielo y una nueva oportunidad para confirmar que, a más de dos décadas de su nacimiento, Adicta sigue apostando por la evolución y la experimentación.