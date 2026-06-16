Los cambios de Lionel Scaloni en el once titular de la Selección Argentina para el debut en el Mundial 2026

Todos los cambios que realizará Lionel Scaloni de cara al debut frente a Argelia en el Mundial 2026.

La Selección Argentina tendrá su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia este martes 16 de junio a partir de las 22 horas y el entrenador Lionel Scaloni realizó varios cambios en el habitual once titular de cara a este compromiso fundamental. Después de varios días de concentración en Kansas City en la previa de su presentación en el certamen, el DT pudo recuperar a algunos futbolistas que llegaron tocados físicamente (a excepción de Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, que no estarán disponibles) y parará una formación de lujo para comenzar su participación con el pie derecho.

En principio, las modificaciones para jugar contra el conjunto africano son tres: Cristian Romero y Lisandro Martínez conformarán la dupla central, Facundo Medina estará en el lateral izquierdo y Gonzalo Montiel le ganó la pulseada a último minuto a Nahuel Molina e irá como titular por la derecha. Luego, el mediocampo se mantendrá con Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, mientras que Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez serán las referencias en ataque.

Los cambios de Lionel Scaloni en el once titular de Argentina para enfrentar a Argelia

Cristian Romero y Lisandro Martínez, la dupla central

A pesar de que se especuló con el entrenador mantenga la zaga central que se consagró campeona del mundo en Qatar 2022 e, incluso, con una posible línea de tres en el fondo, finalmente Lisandro Martínez arrancará el duelo junto con Cristian Romero y Nicolás Otamendi irá al banco de suplentes. Por su parte, Marcos Senesi, que reemplazó al lesionado Leonardo Balerdi, también queda como alternativa para ingresar durante el encuentro.

Facundo Medina en el lateral izquierdo

La lesión de Nicolás Tagliafico obligó a Scaloni a resolver una difícil situación en el lateral izquierdo, y Facundo Medina fue el elegido para formar el once titular contra Argelia. El defensor del Olympique de Marsella es, al menos hasta el regreso de su par de Olympique de Lyon, el único jugador disponible para el puesto; Valentín Barco también podría pararse por ese sector, aunque el cuerpo técnico de Argentina lo tiene como un volante en su consideración.

Medina será el '3' titular de la 'Albiceleste' en el debut.

Montiel le ganó la pulseada a Molina en el sector derecho

Un cambio de último minuto: si bien se esperaba que Nahuel Molina juegue de arranque, Gonzalo Montiel será el lateral por derecha de la Selección Argentina. La decisión del entrenador puede estar vinculada a la búsqueda de un perfil más defensivo, ya que el combinado africano utiliza a Mohamed Amoura e Ibrahim Maza, sus dos veloces extremos, como su principal arma en el ataque.

La Selección Argentina enfrenta a Argelia en el debut en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el martes 16 de junio a las 22 horas de Argentina en el estadio Kansas City de Estados Unidos, con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de DirecTV, TyC Sports, Telefe y la TV Pública, mientras que el streaming online estará a cargo de TyC Sports Play, DGO, MiTelefe, Disney+, TV Pública en YouTube, Personal Flow y Telecentro Play.

Las posibles formaciones de Argentina y Argelia

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Mohamed Amoura; y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.