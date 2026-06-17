Cuántos goles hizo Lionel Messi en la Selección Argentina: amistosos y partidos

¿Cuántos goles hizo Messi con la selección argentina?

Se juega el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde la Selección Argentina y Lionel Messi se preparan para defender el título conseguido en Qatar 2022. En ese sentido, la historia de Messi con la Albiceleste desde su debut en 2005, ha dejado una marca imborrable en la historia del fútbol argentino. Sus logros no solo se limitan a sus habilidades individuales, sino también a los títulos que ha ayudado a ganar para su país.

Por eso en este artículo, te contamos en detalle cuántos goles ha anotado Messi con la selección argentina, con todas las estadísticas y datos que tenés que saber.

¿Cuántos goles hizo Messi con Argentina?

Lionel Messi ha jugado un total de 199 partidos con la selección argentina, en los cuales ha marcado 117 goles. Este impresionante registro lo convierte en el máximo goleador de la historia de la selección argentina. En los partidos amistosos, Messi ha jugado 61 encuentros y ha anotado 54 goles. En la Copa América, una de las competencias más prestigiosas del continente, Messi ha disputado 34 partidos y ha marcado 9 goles, contribuyendo de manera significativa al desempeño del equipo en este torneo, especialmente en Brasil 2021 donde finalmente pudo coronarse con la celeste y blanca, ganándole a Brasil en el Maracaná.

En las Eliminatorias, Messi ha jugado 72 partidos y ha anotado 36 goles. Estos goles han sido cruciales para asegurar la clasificación de Argentina a varios mundiales. Sin embargo, es en los Mundiales el registro que más interesa del astro argentino. Disputando el máximo torneo a nivel global, Messi ha jugado 26 partidos y ha marcado 13 goles, incluyendo su participación en el Mundial de Qatar 2022, donde llevó a Argentina a la victoria y se consolidó como una figura esencial del equipo. Además de sus títulos en el Mundial y la Copa América, Messi también fue campeón en la Copa de Campeones Conmebol-UEFA, o Finalissima, en 2022 ante Italia y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Las estadísticas de Messi con la selección argentina

Las estadísticas actualizadas de Messi con Argentina.

Amistosos: 61 partidos, 54 goles.

Copa América: 34 partidos, 9 goles.

Eliminatorias Sudamericanas: 72 partidos, 36 goles.

Copa Mundial: 26 partidos, 13 goles.

Copa de Campeones Conmebol-UEFA: 1 partido, 0 goles.



Goles totales: 117 goles en 119 partidos

Goles en Torneos Internacionales

Copa Mundial de la FIFA

2006 (Alemania): 3 partidos, 1 gol, 1 asistencia.

2010 (Sudáfrica): 5 partidos, 0 goles, 1 asistencia.

2014 (Brasil): 7 partidos, 4 goles, 1 asistencia.

2018 (Rusia): 4 partidos, 1 gol, 2 asistencias.

2022 (Catar): 7 partidos, 7 goles, 3 asistencias.

Copa América