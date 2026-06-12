Una nueva encuesta para las elecciones presidenciales de 2027 revela que Javier Milei lidera con claridad la intención de voto presidencial, pero queda por detrás de Axel Kicillof en una posible segunda vuelta electoral. El dato marca un punto de inflexión clave a poco más de un año de las elecciones.

En el escenario de primera vuelta, Javier Milei se ubica primero con el 38,3% de la intención de voto. Lo sigue Axel Kicillof con el 28,0%, mientras que Miriam Bregman aparece como tercera fuerza con el 12,8%.

Más atrás aparecen otros candidatos agrupados (7,9%) y Mauricio Macri, que apenas alcanza el 5,2%, una cifra que confirma el desplome del PRO como fuerza electoral independiente. El 2,8% optaría por el voto en blanco y el 5,0% todavía no sabe.

Si bien Milei mantiene una ventaja considerable sobre el peronismo en la primera vuelta, ese margen no alcanza para evitar el ballotage. Y es precisamente en esa instancia donde el panorama se invierte.

La segunda vuelta electoral que todos miran

El dato más relevante de la encuesta de la consultora Explanans aparece en el escenario de segunda vuelta electoral. En un balotaje directo entre Milei y Kicillof, el gobernador bonaerense se impone por 43,8% contra 42,9% del presidente. La diferencia es de apenas un punto, pero la dirección es clara: el kirchnerismo, con Kicillof como candidato, lograría ganar la instancia definitiva. El 7,6% votaría en blanco y el 5,7% todavía no define.

Este escenario representa un cambio sustancial respecto a la lógica que llevó a Milei a la presidencia en 2023, cuando la polarización le jugó a favor. Hoy esa misma polarización empieza a operar en su contra.

Las mujeres y los adultos de mediana edad, claves en contra de Milei

La segmentación del balotaje muestra con claridad quiénes sostienen cada candidatura y dónde están las fracturas. Por género: entre los varones, Milei saca ventaja con el 48,8% frente al 40,4% de Kicillof. Pero entre las mujeres el escenario se invierte de forma contundente: Kicillof obtiene el 46,9% contra apenas el 37,6% del presidente. La brecha de género es uno de los factores estructurales más relevantes de cara a 2027.

Por edad: los jóvenes menores de 30 siguen siendo el segmento más favorable para Milei (46,9% vs 38,2%), aunque su ventaja allí también se redujo. En el tramo de 30 a 50 años, Kicillof gana con claridad: 47,8% contra 39,7%. Entre los mayores de 50, el resultado es casi un empate técnico: 43,8% para Kicillof y 43,4% para Milei.

El mapa provincial: Córdoba resiste, el conurbano define

La distribución territorial del balotaje muestra un país dividido con geografías muy distintas.

Provincia de Buenos Aires es el territorio más favorable para Kicillof: obtiene allí el 51,2% contra el 39,2% de Milei. Se trata del distrito más populoso del país y su peso electoral puede ser determinante en una segunda vuelta electoral.

es el territorio más favorable para Kicillof: obtiene allí el contra el de Milei. Se trata del distrito más populoso del país y su peso electoral puede ser determinante en una segunda vuelta electoral. En CABA , el resultado es prácticamente un empate técnico: 44,1% para Milei frente al 43,3% de Kicillof, con un 8,3% de votos en blanco que puede inclinar la balanza.

, el resultado es prácticamente un empate técnico: para Milei frente al de Kicillof, con un de votos en blanco que puede inclinar la balanza. Santa Fe y Mendoza se inclinan hacia Milei: en la provincia santafesina el presidente obtiene el 48,9% (contra 37,5% de Kicillof), y en Mendoza el 45,3% (contra 34,2% ).

y se inclinan hacia Milei: en la provincia santafesina el presidente obtiene el (contra de Kicillof), y en Mendoza el (contra ). Córdoba sigue siendo el bastión libertario más sólido: Milei se impone con el 55,9% frente al 29,4% de Kicillof. Es el único distrito donde la ventaja del oficialismo es verdaderamente holgada.

Los datos de Explanans configuran un escenario incómodo para el gobierno. Milei lidera la primera vuelta pero no tiene garantizada la reelección: en el momento decisivo, cuando el electorado más moderado debe elegir entre dos opciones, el kirchnerismo recupera terreno.

La economía explica buena parte de esta tendencia. El desgaste social acumulado, el impacto negativo en el bolsillo de más de la mitad de los argentinos y la caída en las expectativas futuras se traducen en votos que se alejan del oficialismo cuando no hay más opción que la polarización directa.

La encuesta fue realizada por Explanans Consultoría Estratégica entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 2026, sobre una muestra de 7.015 casos con representación nacional y un margen de error del 1,17% para un nivel de confianza del 95%.