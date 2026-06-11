Crece la desaprobación al gobierno de Milei y la preocupación por la falta de trabajo

La desaprobación al gobierno de Javier Milei creció en junio y alcanzó un récord del 61 por ciento. En paralelo, aumentó la preocupación por las cuestiones económicas, con la falta de empleo al tope de la lista de los principales problemas que afectan al país. En comparación con un año atrás, el 57 por ciento de los consultados aseguró que su situación personal empeoró, mientras que apenas un 11 por ciento sostuvo que mejoró. Entre quienes desaprueban la gestión predominan sentimientos como "asco", "decepción", "rechazo" y "vergüenza"; en cambio, entre quienes la apoyan sigue prevaleciendo la "esperanza". En este contexto, el peronismo aparece por encima de La Libertad Avanza en intención de voto, aunque por una diferencia mínima.

Estos datos surgen de la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, realizada entre el 3 y el 5 de junio. La desaprobación subió un punto respecto de la medición de mayo, al pasar del 60 al 61 por ciento, mientras que la aprobación cayó dos puntos y se ubicó en el 35 por ciento. Comparado con las dos últimas presidencias, Milei se mantiene por debajo de los niveles de aprobación que exhibía Mauricio Macri a esta altura de su gestión y por encima de los de Alberto Fernández, que entonces enfrentaba las consecuencias de la pandemia.

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Entre quienes desaprueban al Presidente predominan sentimientos como asco, rechazo, vergüenza, bronca, odio y enojo, las expresiones más repetidas por los encuestados. También aparecen la decepción y la desilusión, sentimientos que podrían reflejar el desencanto de sectores que en algún momento respaldaron a Milei. Entre quienes lo apoyan, en cambio, prevalece la esperanza y, más atrás, aparecen la confianza y la incertidumbre, una combinación que sugiere expectativas favorables pero también dudas respecto del rumbo futuro.