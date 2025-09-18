Nazarena Vélez desmintió rumores de romance con Diego Maradona.

En medio de los recuerdos por el segundo aniversario de la muerte de Silvina Luna, volvió a circular una vieja versión que vinculaba a Nazarena Vélez con Diego Maradona. Todo comenzó cuando Luis Ventura recordó los sentimientos que el Diez habría tenido por Luna y mencionó que Vélez habría sido una “cortina de humo” para ocultar aquel supuesto romance.

En un programa de streaming, Lorena Lázaro —hermana de Andrea, ex Gran Hermano— aseguró que su entonces esposo, Gabriel Buono, asistente de Maradona, le llevaba flores a Silvina, mientras Nazarena “se adjudicaba” las visitas del astro al teatro. “Nazarena es la persona más mentirosa del ambiente”, disparó Lázaro, avivando la polémica.





Vélez respondió con firmeza en LAM (América) luego de escuchar las declaraciones de su presunto romance con el futbolista: “Diego vino una vez a ver la obra, lo invitó Gerardo. No me acuerdo si había mandado flores al teatro como se dijo. ¿Qué sabe esta mujer? Decí que yo no hago nada, sino es para hacerle una demanda”.

Sin embargo, sí confirmó un detalle de aquella época: “Es verdad que Maradona me dejó un mensaje en el contestador. Eso fue en 2005. Jorge Rial lo mostró en Intrusos y ahí se armó todo el lío. El mensaje decía: ‘Llamame cuando quieras, te quiero, te vi hermosa’. No le contesté porque no me interesaba, en ese momento recién me había separado de Daniel Agostini”.

Nazarena Vélez contó la verdad sobre una tapa de revista con Diego Maradona

Nazarena Vélez recordó que en 2005 una tapa de la revista Paparazzi alimentó el rumor de un supuesto romance con Diego Maradona. En aquella portada se la veía abrazada al astro del fútbol, una imagen que recorrió todos los medios de espectáculos. Sin embargo, la actriz desmintió con firmeza que esa foto fuera real. “Nunca salí con Maradona. Nunca estuvimos cara a cara. La tapa de Paparazzi es Photoshop”, afirmó en LAM.