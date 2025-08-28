Nazarena Vélez sorprendió a sus compañeras de trabajo en LAM al revelar lo que padece a nivel físico. La panelista y directora teatral no aguantó el dolor y debió contar que tuvo un problema en la zona ciática, por lo que está con calmantes y aún así tiene síntomas que afectan su caminar.

La madre de Barbie Vélez ocupa el lugar de la conducción de LAM en América TV debido a la ausencia de Ángel de Brito en el programa y, en una reciente emisión, abrió el ciclo con su relato sobre su problema físico. "Lo primero que les quiero decir es que tengo un dolor acá, de ciático", comentó en la apertura de LAM Nazarena Vélez.

Por su parte, Yanina Latorre añadió un comentario irónico, en sintonía con su espíritu ácido: "Cada vez que vengo hay un problema de viejo". Vélez le respóndió: "¡No sabés el dolor que tengo! Ayer algo me pasó. Camino lento y me tuve que tomar dos pastillas”. Acto seguido, la conductora de SQP le recomendó a su compañera que vaya al médico y ella respondió: "Ya lo sé. Tengo que estirar. Es horrible que te agarre una cosa así".

Unos minutos más tarde, Nazarena Vélez comenzó a estirar su cuerpo en pleno vivo tras las recomendaciones del público en el chat. "En la línea de chimento nos dicen que hagas posturas de yoga para el ciático. Que estires lumbares", pronunció Pepe Ochoa y en ese momento ella se puso a hacer ejercicios. "Ya veo que rompo todo y me rajan a patadas. Ay, está bien esto. Me hace bien. Me estira", dijo como humorada.

El duro descargo de Nazarena Vélez sobre sus adicciones

"Con respecto a las anfetaminas, yo tengo 50 años, creo que a las mujeres de nuestra generación nos han impuesto un montón de estereotipos que son imposibles. Yo me crié con que todas teníamos que ser la muñeca Barbie. Y somos todas diferentes", comenzó su descargo en diálogo con Clarín. Y agregó: "Caí en las anfetaminas, en lo fácil, en tomarme una pastilla para poder encajar en ese cuerpo de Barbie que yo naturalmente no tengo. Bueno, casi me muero. Lo sané porque casi me muero. Me agarró un preinfarto por las pastillas, por las anfetaminas, por el exceso de esa basura que creo que todavía hoy no se habla como se debería hablar, que es una droga fatal que te arruina completamente. Y ante la inminente muerte que yo podía llegar a tener, dije ¿qué estoy haciendo?".