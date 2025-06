Nazarena Vélez habló sobre el problema de salud que tuvo en el pasado.

Nazarena Vélez es una de las celebridades de la TV más populares de las últimas décadas, en gran parte porque siempre expuso muchos aspectos de su vida personal. En ese sentido, recientemente la actriz reveló el drama de salud que atravesó cuando era adicta a las anfetaminas y detalló cuán grave estuvo cuando sus hijos aún eran chicos.

La productora teatral y panelista de TV dio una extensa entrevista a Clarín y allí se explayó sobre los problemas de salud que vivió por su adicción cuando era más joven. "Con respecto a las anfetaminas, yo tengo 50 años, creo que a las mujeres de nuestra generación nos han impuesto un montón de estereotipos que son imposibles. Yo me crié con que todas teníamos que ser la muñeca Barbie. Y somos todas diferentes", comenzó su descargo.

"Caí en las anfetaminas, en lo fácil, en tomarme una pastilla para poder encajar en ese cuerpo de Barbie que yo naturalmente no tengo. Bueno, casi me muero. Lo sané porque casi me muero", continuó su relato Vélez. Y siguió: "Me agarró un preinfarto por las pastillas, por las anfetaminas, por el exceso de esa basura que creo que todavía hoy no se habla como se debería hablar, que es una droga fatal que te arruina completamente. Y ante la inminente muerte que yo podía llegar a tener, dije ¿qué estoy haciendo?".

Nazarena Vélez contextualizó cómo era su vida en el momento en que estaba mal de salud y relató: "Ya era madre de dos hijos... y yo me considero una buena mamá, porque yo amo a mis hijos, la frase 'yo doy todo por mis hijos' es real. Yo doy mi vida por mis hijos y casi me muero por pertenecer, por encajar, por seguir estando dentro de lo que el medio y la autoexigencia que yo tenía me imponían. Entonces fue pensar 'estoy loca, ¿qué estoy haciendo? Me estoy matando. Voy a dejar dos criaturas sin la madre...'. Ahí fue como un golpe en la cabeza de decir se terminó. Basta".

Nazarena Vélez

El duro descargo de Nazarena Vélez por el suicidio de su esposo en 2014

"A mí Fabi me puso una frase en esa carta de despedida que, en ese instante, me hizo entender todo y mirar todo desde el amor. Me puso 'estoy enfermo'. Vos ante una persona enferma no podés hacer nada más que comparecer, querer abrazarlo, que decir 'hizo lo que pudo', también hablamos de salud mental", comentó Vélez en el ciclo de televisión de Mariana Fabbiani en América TV, DDM. Y sumó: "Desde mi lugar, con todo lo que me ha pasado en la vida yo no me suicidaría nunca porque tengo hijos, creo que la vida es acá y hay que lucharla y porque soy católica y creo que Dios nos dio la vida y se la lleva cuando le parece, pero sabía que estaba enfermo y desde ahí pude elaborar eso. Porque sino es inexplicable el suicidio. Yo no lo esperaba bajo ningún punto de vista".