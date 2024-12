Nazarena Vélez y una noticia que conmociona a la televisión: "En diez años".

Nazarena Vélez hizo una fuerte confesión sobre su futuro profesional y generó gran controversia entre sus seguidores. Luego de haber anunciado su salida de LAM para enfocarse de lleno en la temporada de verano, la famosa actriz hizo una contundente declaración que llamó la atención.

En una entrevista que brindó con El Pollo Álvarez para Infobae, Vélez reveló cuáles son sus planes profesionales y aseguró que ya tiene planeado cuándo dejar de trabajar. Después de tantos años dedicada a los medios, la actriz ya quiere ponerle un punto final a su carrera y poder disfrutar su vida sin necesidad de pensar en responsabilidades con programas o productoras.

"En 10 años quiero dejar de trabajar. Me veo en Arrail Do Cabo con una posadita en Brasil, que ya la tengo vista. Me imagino ahí, con un teatro para turistas, porque hay muchos argentinos", empezó por decir Vélez. Luego continuó: "Estoy cansada, trabajo desde los 14 y ya tengo ganas de disfrutar. Hoy soy como el argentino promedio: tengo que trabajar para vivir".

Actualmente, Vélez se encuentra haciendo temporada de teatro con un proyecto especial junto a su hija, Barbie Vélez. Ambas llevan a cabo el guion de una obra llamada Suspendan la Boda, y se trata de un proyecto especial, ya que es la primera vez en 10 años que trabajan juntas. "Siempre me gusta trabajar con Barbie, a ella no le gusta trabajar tanto conmigo. Lo último que hicimos fue Grimaldi en Córdoba. Somos socias, es un proyecto de las dos", aseguró Nazarena.

Nazarena Vélez sorprendió a todos con lo que dijo en América TV: "Lo hice"

Nazarena Vélez hizo una revelación sobre su intimidad que llamó la atención de sus compañeros de LAM. La actriz y productora teatral reveló el extraño lugar en el que tuvo relaciones sexuales hace algunos años.

Ángel de Brito y las panelistas de LAM debatían sobre el encuentro que en la serie de la vida de Guillermo Coppola dan a entender que éste tuvo con Alejandra Pradón. Marixa Balli es amiga de la modelo y aseguró que su colega nunca tuvo sexo en un teatro; en ese momento, Nazarena Vélez aprovechó para hacer su revelación.

"Yo lo hice una vez con el Bocha. No fue nada malo, pero yo sí tuve... con el Bocha", comentó Vélez, en alusión a Santiago Caamaño, con quien está en pareja desde hace más de cuatro años. "Ahora todas las anécdotas son con el Bocha", dijeron entre risas sus compañeras.

Esta revelación se dio días después de que Nazarena contara detalles de cómo suelen ser sus performances íntimas en LAM: "Soy muy básica. Hay algunas cositas que no me gustan. El sexo oral a mí no me gusta. A mí que no me lo hagas".