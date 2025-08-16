Una figura renunció a LAM tras un inesperado desplante: qué pasó

Ángel de Brito sorprendió a todos en la emisión de LAM (América TV) de este viernes al anunciar la salida de una de las figuras más destacadas de su panel y de la televisión. Cuando el programa ya estaba terminando, el conductor reveló de forma inesperada que ese era el último programa de Marixa Balli, quien había tenido un encontronazo con Mandarina, la productora del ciclo.

“Quería contarles que hoy es el último programa de Marixa Balli, que se despide de LAM esta noche. Lo teníamos guardado en secreto", anunció repentinamente Ángel de Brito cuando el programa de espectáculos de América llegaba al fin de su semana. Mientras el conductor contaba esto, la panelista intentaba contener las lágrimas, al tiempo que aseguraba que no podía ni hablar de la emoción.

"Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza", explicó Balli, a la vez que se mostraba agradecida a De Brito por la oportunidad de ser parte de LAM. Pese al cruce que había tenido con la producción del ciclo hace tan solo un mes, la exvedette aclaró sobre su inesperada salida: "Empiezo con un nuevo local de Xurama al que le puse toda mi energía… estoy muy agotada. Pero estoy feliz y los quiero a todos. Los voy a extrañar mucho, pero me hace muy bien este cambio".

Inmediatamente después, Balli se fundió en un abrazo con Yanina Latorre, quien estaba sorprendida como todos por la decisión y con quien solían cruzarse en tensas discusiones al aire.

El enfrentamiento entre Marixa Balli y la productora Mandarina

Hace solo un mes, De Brito tuvo un accidente haciendo deporte y debió ausentarse de la conducción de LAM, por lo que desde la productora Mandarina le pidieron a Marixa Balli que se hiciera cargo del ciclo por ese día, según reveló la propia panelista en A la Barbarossa (Telefe) unos días después. Pero cuando estaba llegando al canal para conducir LAM, le notificaron que sería Pepe Ochoa quien presentaría el programa ese día, lo que molestó a Balli.