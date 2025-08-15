Pedro Rosemblat liquidó a Roberto Piazza tras sus críticas a Lali: "No tiene"

Pedro Rosemblat y un durísimo descargo contra Roberto Piazza tras criticar a Lali Espósito.

Pedro Rosemblat le respondió de manera contundente a Roberto Piazza tras sus dichos contra Lali Espósito. El creador de Gelatina tuvo palabras sólidas para graficar lo que sintió al escuchar al modista criticar con tanta dureza a su pareja, una de las cantantes más reconocidas a nivel nacional y mundial.

En diálogo con Puro Show, programa de El Trece, Pedro Rosemblat comenzó por lamentar la amenaza de bomba que un hombre mayor realizó en la previa del show que Lali Espósito tocaría en San Juan, hace pocas semanas. "Me parece condenable que se haga una amenaza de bomba en un recital o en cualquier lado. Lo que habría que preguntarse es por qué un jubilado sanjuanino identifica a un enemigo en un artista, si es algo que cayó del cielo o que fue generado”, opinó "Pepe".

Por su parte, al momento de ser consultado sobre las declaraciones de Roberto Piazza contra Lali Espósito, Rosemblat fue tajante: "No tiene la trascendencia necesaria como para que me ofenda lo que diga de Lali. Ella en septiembre va a hacer dos Vélez e hizo dos en mayo, es decir que son cuatro Estadios Vélez llenos. Roberto Piazza no le cree, pero mucha gente sí”.

Qué había dicho Roberto Piazza sobre Lali Espósito

Todo se dio a raíz de que, hace algunos días, Roberto Piazza dudó sobre la existencia de la amenaza de bomba contra Lali Espósito y declaró. "¿Lali Espósito, no? Me quedó lo de Ladri Depósito, como dice Javier. No es un personaje que yo respete, porque siempre fue una corrupta. No tengo papeles en mi casa pero tengo muchos conocimientos".