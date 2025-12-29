AFA rechazó las acusaciones por posible desvío de fondos y acusó a un empresario cercano a Milei de "querer desestabilizar"

La Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado en el que acusó a un empresario cercano a Javier Milei como el responsable de una "campaña de difamación" debido a las últimas investigaciones que se están realizando en Estados Unidos por presuntos desvío de dólares. En este caso, desde la AFA hacen hincapié en Guillermo Tofoni como el responsable de llevar adealnte un "clima de deslegitimación y desestabilización institucional”.

La entidad madre del fútbol argentino emitió un comunicado en el que “manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia Institución". Al respecto apuntó al empresario cercano al Gobierno Nacional, Guillermo Tofoni, que “pareciera no resignarse a las decisiones judiciales que no le resultan favorables, por sí o a instancias de quienes persiguen determinados intereses, promovió una denuncia ante la justicia argentina en el marco de la causa CFP 1294/2023, caratulada “Tapia Claudio Fabián s/defraudación por desbaratamiento de derechos e infracción art. 303”.

El ente madre del fútbol argentino redobló la apuesta ante Tofoni y señaló a funcionarios del Gobierno Nacional: “Con la anuencia del Ministro de Justicia Dr. Cúneo Libarona quien respaldó a Tofoni en sus demandas con cartas firmadas como representante del Estado Nacional, y el acompañamiento de importantes medios de comunicación del país, promovió nuevas acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional”.

En este caso, la Asociación del Fútbol Argentino responde luego de que la Justicia de Estados Unidos haya comenzado una investigación a raíz de una denuncia de Guillermo Tofoni en los que se investigan movimientos financieros en bancos norteamericanos para sortear controles y organismos fiscales. Esta denuncia fue presentada por el empresario cercano a Javier Milei en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y ante la fiscalía federal estadounidense. De esta forma, lo apuntaod por el empresario es que la AFA podría haber incurrido en el lavado de dinero.



Debido a esta situación, desde la AFA salieron con un duro comunicado a responderle al empresario. También, en estas últimas semanas, la Asociación del Fútbol Argentino se vio involucrada en diferentes denuncias en Argentina que tienen que ver con causas similares. En el ámbito local, por ejemplo, en el caso de la financiera "Sur Finanzas" que funcionó como sponsor de la AFA y de distintos clubes del fútbol argentino. Justamente, en otra de las causas que tiene como centro a esta financiera, este lunes hubo allanamientos, pero que no tienen relación con la causa en la que es investigado el vínculo con la Asociación del Fútbol Argenitno.