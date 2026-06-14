Murió la Abuela de Plaza de Mayo Angelina Caterino de Castro

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron el fallecimiento de Angelina Caterino de Castro, abuela de la nieta y miembro de la Comisión Directiva, Claudia Domínguez Castro. Angelina pudo reencontrarse con su nieta en agosto de 2015, cuando el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que Claudia era hija de Walter Domínguez y de Gladys Castro, desaparecida embarazada en diciembre de 1977 en Godoy Cruz, Mendoza, junto a su compañero.

Hija de inmigrantes italianos y criada en una familia trabajadora de los viñedos mendocinos, Angelina conoció a su esposo José en un corso de carnaval a los 15 años, con quien formó una familia de seis hijos. La mayor, Gladys, fue víctima de la dictadura. Con la calidez que la caracterizaba, Angelina abrazó a Claudia en 2015 y desde entonces cultivó un vínculo lleno de amor.

“En este momento de despedida, acompañamos con afecto a Claudia y a toda su familia. ¡Hasta siempre, querida Angelina!“, cerraron.

NOA EN DESARROLLO.