Gentileza: Abuelas de Plaza de Mayo

Abuelas de Plaza de Mayo anunció que logró identificar a la familia paterna de Marcos Eduardo Ramos, el nieto recuperado número 128, gracias a una investigación que se extendió durante ocho años y a nuevas tecnologías incorporadas por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El anuncio se dio en medio del ajuste del Gobierno nacional sobre el BNDG

La confirmación permitió establecer que Marcos es hijo de Pastor Dante Campos, militante del PRT-ERP desaparecido durante el terrorismo de Estado, y posibilitó el encuentro con su tía Ilda del Valle Campos, la única hermana sobreviviente de su padre. La noticia fue comunicada por la Oficina de Derechos Humanos de Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y representa un nuevo avance en la reconstrucción de la identidad de las víctimas de apropiación de menores durante la última dictadura militar.

Marcos Eduardo Ramos nació el 9 de junio de 1976 en San Miguel de Tucumán. Su madre, Rosario del Carmen Ramos, había sido secuestrada mientras estaba embarazada y permaneció cautiva durante varias semanas antes de ser liberada. Poco después dio a luz. Meses más tarde, entre noviembre y diciembre de ese mismo año, Rosario volvió a ser secuestrada y permanece desaparecida desde entonces.

Ese mismo año, cuando Marcos tenía apenas unos meses de vida, fue secuestrado junto a su medio hermano Ismael Suleiman. Ambos estaban al cuidado de una familia allegada cuando fueron trasladados por la fuerza a una vivienda de Tafí Viejo donde permanecían otros niños. Décadas después, una investigación iniciada a partir de una denuncia recibida en 2013 permitió localizar a Marcos y avanzar en la restitución de su identidad. En 2018, un análisis genético confirmó su vínculo con la familia materna Ramos y posibilitó el reencuentro con sus hermanos.

El avance científico que permitió identificar a su padre

Durante años, los investigadores sospecharon que Pastor Dante Campos podía ser el padre de Marcos. Sin embargo, la falta de muestras genéticas y de familiares directos dificultaba la confirmación. La hipótesis se sostenía en distintos testimonios y en la relación que habrían mantenido Campos y Rosario del Carmen Ramos antes de ser perseguidos por el aparato represivo.

La situación cambió gracias a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Desde 2023, el organismo comenzó a trabajar con el análisis de 2.900 nuevos marcadores genéticos, una innovación que permitió establecer vínculos biológicos con mayor precisión. Gracias a esas técnicas, los especialistas lograron confirmar la pertenencia de Marcos a la familia Campos utilizando únicamente la muestra genética de Ilda del Valle Campos, su tía paterna.