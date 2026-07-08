La OTAN se reúne en Ankara tras nuevas tensiones con Trump por Irán y Groenlandia

FOTO DE ARCHIVO: El presidente estadounidense Donald Trump camina junto al presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante su llegada oficial al Complejo Presidencial de Bestepe en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía

Los líderes europeos de la OTAN pretenderán convencer este miércoles a Donald Trump de que renueve su compromiso con la alianza militar en una cumbre que se celebra ‌en Ankara, después de que el presidente ‌de EEUU reavivara sus desacuerdos con ellos en torno a la guerra de Irán y Groenlandia.

Tras su llegada a la capital turca el martes, Trump dijo que podría haber boicoteado la cumbre de no ser por su amistad con el anfitrión, el presidente Tayyip Erdogan, y no descartó nuevas retiradas de efectivos de Europa.

A primera hora del día, la OTAN trató de demostrar que sus miembros europeos estaban atendiendo a las peticiones de Trump de aumentar el gasto en su propia defensa y depender ​menos de EEUU, al dar ⁠a conocer una serie de acuerdos de armamento por un valor de al menos 50.000 millones ‌de dólares.

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Trump, que ha criticado duramente a la OTAN durante su primer y ⁠su segundo mandato, dijo que estaba "muy decepcionado" con la alianza ⁠y que no se había tratado "bien" a EEUU durante su guerra junto con Israel contra Irán.

"¿Por qué gastamos cientos de miles de millones de dólares y ellos no están ahí para nosotros? Nosotros siempre hemos ⁠estado ahí para ellos", dijo Trump el martes en una comparecencia junto a Erdogan.

Trump ha ​acusado a los países europeos de no permitir que las fuerzas estadounidenses ‌utilizaran su espacio aéreo y sus bases en ‌sus territorios durante la guerra.

Las autoridades europeas han afirmado que, en gran medida, cumplieron sus ⁠compromisos con las fuerzas estadounidenses, a pesar de no haber sido consultadas sobre un conflicto que sacudió sus economías y que fue profundamente impopular en Europa.

TRUMP CRITICA A SU ANTIGUA ALIADA MELONI

En las últimas semanas, Trump ha dirigido sus críticas específicamente a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que antes era ​una aliada cercana.

El ‌martes, Trump dijo que su relación con Meloni "se deterioró un poco porque ella se negó a ayudarnos" con Irán, aunque también la describió como una "persona agradable".

Las autoridades italianas han intentado en los últimos días zanjar la disputa.

Trump también dijo que Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca —país miembro de la OTAN—, debería estar bajo el control de Estados Unidos.

Horas ⁠más tarde, también en Ankara, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo que esperaba que los aliados respetaran la soberanía del reino danés y aceptaran que Groenlandia no estaba en venta.

LA DECLARACIÓN DE LA CUMBRE REAFIRMA EL COMPROMISO CON LA DEFENSA COLECTIVA

Los 32 líderes de la OTAN se reunieron para cenar el martes por la noche, pero la sesión principal de su cumbre tendrá lugar el miércoles.

Los embajadores de todos los miembros de la OTAN han aprobado una declaración que reafirma un "compromiso inquebrantable" con la defensa colectiva. No obstante, la ‌declaración solo se hará pública una vez que haya sido respaldada por los líderes.

El Gobierno de Trump ha presionado a los europeos para que aumenten el gasto en defensa y asuman la responsabilidad principal de la defensa convencional de Europa, ya que pretende desplazar su enfoque militar hacia la región del Indo-Pacífico.

Estados Unidos también ha anunciado la retirada de militares de Europa, ha reducido las fuerzas que destina a los planes ‌de defensa de la OTAN —incluidos un portaaviones, aviones de reabastecimiento, aviones de combate y drones— y ha puesto en marcha una revisión de seis meses de su presencia militar en el continente.

Los líderes europeos afirman que están ‌trabajando para asumir una ⁠mayor responsabilidad en la seguridad del continente, pero desean una transición predecible y ordenada para evitar cualquier brecha en sus defensas que pudiera ser aprovechada por Rusia.

Los responsables ​europeos han manifestado su esperanza de que la estima que Trump profesa a Erdogan y su buena relación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, contribuyan a rebajar las tensiones en la cumbre.

(Redacción de Lili Bayer y Andrew Gray; edición de Alistair Bell; edición en español de María Bayarri Cárdenas)