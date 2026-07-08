Pekín podría limitar el acceso extranjero a modelos avanzados de IA chinos, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Un letrero de IA en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái, China

Las ​autoridades chinas se han reunido durante el último mes con las principales empresas tecnológicas para debatir la posibilidad de restringir el acceso desde el extranjero a los modelos de IA más ‌avanzados de China, incluidos aquellos que aún ‌no se han lanzado al mercado, según han afirmado tres personas al tanto de las conversaciones.

Estas conversaciones se producen tras una serie de medidas adoptadas por Pekín para mantener la IA de desarrollo propio dentro del país y ponen de relieve cómo China, al igual que EEUU, considera ahora la inteligencia artificial de vanguardia un activo nacional fundamental que requiere controles.

Entre las empresas presentes en las conversaciones se encontraban los gigantes tecnológicos Alibaba y ByteDance, así como la empresa emergente Z.ai , según indicaron estas personas, que no estaban autorizadas ​a hablar con los medios ⁠de comunicación y prefirieron mantener el anonimato.

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Desde la aparición del modelo R1 de DeepSeek el año ‌pasado, los modelos chinos de IA han logrado una gran penetración a nivel mundial ⁠gracias a sus bajos costos y a sus crecientes capacidades. Cualquier ⁠decisión de Pekín de limitar el acceso a esos productos podría tener repercusiones en los mercados de la IA, ya que es probable que aumenten los costos para muchas empresas.

SE DEBATE EL ENDURECIMIENTO DE LAS SANCIONES ⁠POR ROBO DE IA

En las reuniones, dirigidas por el Ministerio de Comercio de China, los ​participantes debatieron la posibilidad de imponer límites a los modelos de IA ‌más avanzados —tanto a los de código cerrado como a ‌las versiones más abiertas—, según dos de las fuentes.

Los funcionarios hablaron de tipificar como delito, en ⁠virtud de la estricta ley de seguridad nacional de China, cualquier filtración o robo de tecnología de IA patentada, según una de las fuentes.

Los funcionarios también plantearon la posibilidad de aplicar nuevas medidas para restringir quién puede financiar a las empresas emergentes nacionales de IA, añadió la fuente.

El alcance de las posibles ​restricciones aún se ‌está debatiendo, según indicaron dos fuentes, que añadieron que podrían aplicarse únicamente a los modelos futuros. No quedó claro de inmediato cuándo entrarían en vigor, ni siquiera si lo harían.

El Ministerio de Comercio de China, que supervisa la normativa de exportación, y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma —el organismo estatal de planificación del país, cuyos funcionarios también asistieron a las ⁠reuniones— no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Alibaba, ByteDance y Z.ai tampoco respondieron a las consultas de Reuters.

Las tres empresas cuentan con una gama de modelos de IA, algunos de código cerrado y otros de código abierto, lo que significa que los usuarios pueden descargar, ejecutar y personalizar los sistemas subyacentes.

Qwen, de Alibaba, y Doubao, de ByteDance, son dos de los modelos de IA más utilizados en China. Z.ai ha causado recientemente un gran revuelo en Silicon Valley, ya que las capacidades de su modelo GLM-5.2 se acercan a las de ‌las principales ofertas estadounidenses, pero a una fracción del costo.

MODELOS DE IA Y PREOCUPACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL

El Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, también se ha mostrado profundamente preocupado por las implicaciones de la IA para la seguridad nacional, en particular, la posibilidad de que los productos de IA estadounidenses sean utilizados indebidamente por los servicios de inteligencia militar de China, Rusia y otros países que suscitan inquietud.

En junio, ordenó que ‌los ciudadanos extranjeros no tuvieran acceso a los modelos más avanzados de Anthropic —Fable y Mythos—, lo que llevó a la empresa a desactivar los modelos para todos los usuarios a nivel mundial, ya que no era posible verificar la ‌nacionalidad en tiempo real.

Desde ⁠entonces, se han levantado los controles de exportación de Fable, diseñado para el público en general, tras la implantación de nuevas medidas de seguridad. Sin embargo, Mythos, diseñado para ​profesionales de la ciberseguridad, sigue estando disponible únicamente para algunas organizaciones estadounidenses de confianza.

Algunos expertos estadounidenses en IA también han señalado que Estados Unidos debe regular el uso de los modelos de IA chinos.

Con información de Reuters