Rusia lanza su tercer ataque aéreo contra Kiev en una semana, según fuentes oficiales

Ataque con misiles rusos en Kiev

Rusia volvió ​a lanzar misiles balísticos contra Kiev durante la noche, según informaron el miércoles fuentes oficiales, en lo que supone ‌el tercer ataque contra la ‌capital ucraniana en menos de una semana, aprovechando la grave escasez de misiles interceptores de defensa aérea de fabricación estadounidense con la que cuenta Ucrania.

El nuevo ataque se produce mientras se celebra la cumbre de la OTAN en Ankara, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto mantener conversaciones con el presidente de ​Ucrania, Volodímir Zelenski.

Aunque ⁠las defensas aéreas de Ucrania interceptaron más del 80% de ‌los 169 drones utilizados durante los ataques nocturnos contra ⁠el país, volvieron a ser incapaces ⁠de derribar ninguno de los cinco misiles balísticos lanzados por Rusia, según datos de la Fuerza Aérea.

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Moscú ha intensificado su guerra aérea ⁠contra Ucrania en los últimos meses, mientras sus avances terrestres ​se han estancado en gran medida y ‌los ataques ucranianos contra su logística ‌militar y su industria petrolera han provocado una escasez generalizada ⁠de combustible.

Solo en julio, los ataques rusos contra la capital ucraniana y la región circundante han causado la muerte de 60 personas.

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en el ​ataque nocturno ‌contra Kiev, según informó el jefe de la administración militar de la ciudad, Tymur Tkachenko.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, señaló que los ataques habían provocado incendios en una zona de almacenamiento y en un edificio no ⁠residencial en dos distritos a ambos lados del río Dniéper.

Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, también fue objeto de un ataque con misiles, según informaron las autoridades locales, que señalaron daños en viviendas particulares y en una iglesia.

Zelenski ha solicitado en repetidas ocasiones interceptores de fabricación estadounidense, la única arma del arsenal ucraniano capaz de derribar ‌proyectiles balísticos, cuya alta velocidad y trayectoria de vuelo pronunciada los hacen difíciles de detener.

Se espera que plantee esta cuestión a Trump durante su reunión en la cumbre del miércoles.

Trump, que había hablado tanto con Zelenski como con el presidente ruso, Vladimir Putin, antes de ‌la cumbre, dijo el martes en Ankara que creía que la guerra podría "resolverse, esperemos que pronto".

Putin ha afirmado que seguirá adelante con su guerra ‌a pesar de ⁠las crecientes dificultades para Rusia. Moscú ha exigido a Kiev que ceda el resto de la región ​oriental de Donetsk, que no ha podido conquistar en más de cuatro años de combates.

Con información de Reuters