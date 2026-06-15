Cargaban el celular en el auto, explotó y chocaron: una mujer sufrió graves quemaduras

Una pareja iba en auto por la ruta provincial de Córdoba cuando su celular explotó; se despistaron y terminaron heridos. El hecho ocurrió este domingo por la noche sobre la ruta E-53, a la altura del kilómetro 7, en las afueras de la capital, cuando un Renault Sandero impactó contra una alcantarilla en la entrada de un establecimiento rural.

El incendio comenzó por la explosión de un teléfono celular que se encontraba conectado para su carga dentro del habitáculo. La situación provocó que el conductor, de 43 años, perdiera el control del rodado y terminara en el desagüe pluvial.

Por otro lado, la mujer de 45 años que viajaba como acompañante sufrió heridas de gravedad y quemaduras en gran parte del cuerpo, por lo que fue derivada al Instituto del Quemado de la provincia, donde permanece internada en estado de reservado. Mientras que el hombre fue trasladado al Hospital Municipal de Unquillo y se encuentra fuera de peligro.

Las circunstancias que originaron el foco ígneo dentro del vehículo son materia de investigación. Las autoridades intentan determinar cómo se produjo el incidente que derivó en el despiste, el incendio y las graves lesiones sufridas por la acompañante.

¿Por qué no hay que cargar el celular en el auto?

Como la mayoría de los vehículos cuentan con puertos USB o tomas de corriente de 12 voltios aptos para conectar el cable de carga, cargar el celular en el auto es una de las opciones más rápidas y accesibles.

Para que funcione de manera efectiva, el motor debe estar encendido. Pero no se debe abusar de esta opción, especialmente si el vehículo tiene poca nafta o se busca evitar gastar energía del auto innecesariamente.

Además, uno de los aspectos claves es el voltaje, ya que el celular precisa más voltaje que el de los autos normalmente pueden aportar. Así, el dispositivo puede sobrecalentarse y no es conveniente convertir esta acción en un hábito.

¿Por qué explotó la batería del celular?

Especialistas explicaron que las baterías de litio funcionan mediante procesos electroquímicos que permiten almacenar y liberar energía. El investigador del Conicet Arnaldo Visintin indicó que, cuando la diferencia de potencial supera determinados límites, pueden producirse reacciones internas capaces de generar el hinchamiento de la batería e incluso una explosión.

El especialista señaló que los dispositivos cuentan con un sistema de gestión denominado BMS (Battery Management System), encargado de controlar el voltaje y cortar la corriente ante valores peligrosos. Sin embargo, una falla en ese mecanismo puede derivar en situaciones de riesgo.