La ruta de Córdoba con más de 400 años que conectaba con el Alto Perú y sigue conservando casonas coloniales

El norte de la provincia de Córdoba esconde una ruta que fue protagonista de la historia argentina: el Camino Real al Alto Perú. Durante la época colonial, este trazado era la principal vía de comunicación, transporte y comercio entre el Virreinato del Río de la Plata y el Alto Perú (actual Bolivia). Por allí pasaban tropas, mercaderías, arrieros y viajeros. Hoy, ese mismo camino se ha convertido en un itinerario cultural de 176 kilómetros que permite descubrir casonas coloniales, postas centenarias y pueblos que aún conservan sus tradiciones.

El recorrido comienza en Colonia Caroya y se extiende hasta el límite con la provincia de Santiago del Estero, siguiendo un trazado que la UNESCO reconoce como itinerario cultural (una categoría que integra paisajes, patrimonio construido y modos de vida vinculados por un camino histórico).

Las postas y sitios imperdibles

A lo largo de la ruta se suceden postas que eran puntos de abastecimiento y descanso para los viajeros, donde se cambiaban las caballerías. Algunas de ellas aún pueden visitarse. El listado completo de sitios incluye:

Estancia Jesuítica Caroya (patrimonio mundial)

Estancia Jesuítica Jesús María (también patrimonio de la humanidad)

Posta Sinsacate (una de las mejor conservadas)

Barranca Yaco – Monumento a Facundo Quiroga, donde fue asesinado el caudillo riojano

Posta de Los Tala

Villa del Totoral

Posta de Macha

Villa Tulumba (con un centro de interpretación regional del itinerario)

Posta Inti Huasi

Posta de Santa Cruz (abierta martes a domingos y feriados de 11 a 17 h)

Posta de San Pedro Viejo

San Pedro Norte

Estancia El Carrizal

San Francisco Viejo – Monumento a Pancho Ramírez

Posta Las Piedritas (martes a domingos y feriados de 11 a 17 h)

Posta El Chañar (San Francisco del Chañar)

Posta de Pozo del Tigre (martes a domingos y feriados de 11 a 17 h)

Historia y turismo en el norte cordobés

Durante las luchas por la independencia y la organización nacional, el Camino Real fue escenario del paso de tropas y de acontecimientos que marcaron la historia del país. Más tarde, con la llegada del ferrocarril, se trazaron nuevas rutas (la actual ruta nacional 9) y el antiguo camino cayó en desuso. Pero su valor histórico y patrimonial fue rescatado.

Hoy, recorrer este itinerario permite adentrarse en la Córdoba profunda, tomar contacto con sus tradiciones, su gastronomía típica (locro, empanadas, cabrito) y deleitarse con el paisaje cambiante de sierras, llanuras y bosques. Las postas más importantes tienen horarios de visita y ofrecen exhibiciones sobre la vida en la época colonial.

Un legado que une provincias

Este camino no termina en Córdoba: continúa hacia Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Es el mismo sendero que recorrieron los ejércitos independentistas y que hoy se ofrece como un circuito de turismo histórico y cultural ideal para escapadas de fin de semana.