La ruta de Córdoba con más de 400 años que conectaba con el Alto Perú y sigue conservando casonas coloniales

El norte de la provincia de Córdoba esconde una ruta que fue protagonista de la historia argentina: el Camino Real al Alto Perú. Durante la época colonial, este trazado era la principal vía de comunicación, transporte y comercio entre el Virreinato del Río de la Plata y el Alto Perú (actual Bolivia). Por allí pasaban tropas, mercaderías, arrieros y viajeros. Hoy, ese mismo camino se ha convertido en un itinerario cultural de 176 kilómetros que permite descubrir casonas coloniales, postas centenarias y pueblos que aún conservan sus tradiciones.
El recorrido comienza en Colonia Caroya y se extiende hasta el límite con la provincia de Santiago del Estero, siguiendo un trazado que la UNESCO reconoce como itinerario cultural (una categoría que integra paisajes, patrimonio construido y modos de vida vinculados por un camino histórico).
Las postas y sitios imperdibles
A lo largo de la ruta se suceden postas que eran puntos de abastecimiento y descanso para los viajeros, donde se cambiaban las caballerías. Algunas de ellas aún pueden visitarse. El listado completo de sitios incluye:
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Estancia Jesuítica Caroya (patrimonio mundial)
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Estancia Jesuítica Jesús María (también patrimonio de la humanidad)
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Posta Sinsacate (una de las mejor conservadas)
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Barranca Yaco – Monumento a Facundo Quiroga, donde fue asesinado el caudillo riojano
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Posta de Los Tala
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Villa del Totoral
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Posta de Macha
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Villa Tulumba (con un centro de interpretación regional del itinerario)
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Posta Inti Huasi
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Posta de Santa Cruz (abierta martes a domingos y feriados de 11 a 17 h)
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Posta de San Pedro Viejo
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San Pedro Norte
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Estancia El Carrizal
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San Francisco Viejo – Monumento a Pancho Ramírez
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Posta Las Piedritas (martes a domingos y feriados de 11 a 17 h)
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Posta El Chañar (San Francisco del Chañar)
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Posta de Pozo del Tigre (martes a domingos y feriados de 11 a 17 h)
Historia y turismo en el norte cordobés
Durante las luchas por la independencia y la organización nacional, el Camino Real fue escenario del paso de tropas y de acontecimientos que marcaron la historia del país. Más tarde, con la llegada del ferrocarril, se trazaron nuevas rutas (la actual ruta nacional 9) y el antiguo camino cayó en desuso. Pero su valor histórico y patrimonial fue rescatado.
Hoy, recorrer este itinerario permite adentrarse en la Córdoba profunda, tomar contacto con sus tradiciones, su gastronomía típica (locro, empanadas, cabrito) y deleitarse con el paisaje cambiante de sierras, llanuras y bosques. Las postas más importantes tienen horarios de visita y ofrecen exhibiciones sobre la vida en la época colonial.
Un legado que une provincias
Este camino no termina en Córdoba: continúa hacia Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Es el mismo sendero que recorrieron los ejércitos independentistas y que hoy se ofrece como un circuito de turismo histórico y cultural ideal para escapadas de fin de semana.