Canadá busca primer pase a rondas eliminatorias Mundial, pero lesión Kone ensombrece choque con Suiza

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Canadá

La ​selección canadiense, que se recupera de la baja por lesión del centrocampista Ismael Kone, se enfrenta a ‌Suiza el miércoles, con ‌la tranquilidad de que un empate le alcanza para asegurar el primer puesto del Grupo B y su primera participación en la fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

Canadá no podrá contar con Kone cuando se enfrente a Suiza, ya que el centrocampista sufrió una fractura tras una ​entrada de Assim ⁠Madibo durante la goleada 6-0 que su selección propinó ‌a Qatar la semana pasada, en su primera ⁠victoria en una Copa del Mundo.

Fue ⁠un golpe devastador, dado que Kone es considerado el alma del mediocampo canadiense, y sin su energía, los hombres de ⁠Jesse Marsch podrían ser un equipo menos amenazante ​en la presión de cara al último ‌partido de la fase de ‌grupos en Vancouver.

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"Él lo es todo para este equipo", ⁠dijo Jonathan David, máximo goleador histórico de Canadá, refiriéndose a su compañero. "Fue un momento difícil. Pero tenemos que mantenernos fuertes por él".

Sustituir al centrocampista no será tarea fácil para ​Marsch, pero ‌no tendrá más remedio que confiar en que alguien de su banquillo dé un paso al frente ante Suiza.

Nathan Saliba sustituyó a Kone en el partido contra Qatar y, momentos después de entrar ⁠al campo, marcó el 4-0, celebrándolo alzando la camiseta número 8 de su compañero antes de besarla y persignarse.

También surgirán dudas sobre la salud del capitán Alphonso Davies, quien aún no ha jugado en el Mundial mientras continúa recuperándose de una lesión en el tendón de la corva sufrida a principios de ‌mayo. Davies estuvo disponible ante Qatar, pero no participó.

Canadá y Suiza tienen cuatro puntos en dos partidos, aunque los coanfitriones del Mundial lideran el Grupo B gracias a una mejor diferencia de goles.

Suiza, que comenzó el Mundial como favorita del ‌Grupo B, debutó con un empate contra Qatar, seguido de una victoria 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina, y ahora necesita un punto ‌contra el ⁠local para asegurar su pase a los dieciseisavos de final.

Los suizos han logrado superar la fase ​de grupos en cinco de sus últimas seis participaciones, pero han caído derrotados en octavos de final en todas.

Con información de Reuters