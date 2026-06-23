Diplomático iraní dice que su país será el único en controlar sus activos desbloqueados

Imagen de archivo del embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, durante una entrevista con Reuters en la misión iraní en Ginebra, Suiza.

Por Olivia Le ​Poidevin

GINEBRA, 23 jun (Reuters) - Irán decidirá por sí solo cómo utilizar los activos que se desbloqueen en virtud de ‌un acuerdo con Estados ‌Unidos, afirmó el martes un enviado iraní, negando que Washington tenga ningún control sobre los fondos o que estos deban destinarse a la compra de productos estadounidenses.

Estados Unidos suspendió las sanciones contra Irán durante 60 días a partir del lunes, tras las conversaciones celebradas en ​Suiza para convertir ⁠un acuerdo provisional en uno de paz duradero. Se ‌espera que, en virtud del acuerdo inicial, ⁠se desbloqueen activos iraníes congelados por ⁠valor de unos 12.000 millones de dólares.

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El vicepresidente JD Vance afirmó el lunes que Estados Unidos y Qatar tendrán ⁠control sobre los fondos una vez desbloqueados, y ​que el dinero podría destinarse a ‌la compra de maíz, soja ‌y trigo estadounidenses.

Ali Bahreini, embajador de Irán ante Naciones ⁠Unidas en Ginebra, declaró el martes que ambas partes mantuvieron "conversaciones muy positivas", pero rebatió la afirmación de Vance sobre el uso de los activos.

"Irán es el único ​país que ‌puede decidir qué hacer con sus activos, que van a ser desbloqueados, por lo que rechazo cualquier afirmación en el sentido de que otro país pueda influir en esas decisiones o ⁠en esos procesos", declaró Bahreini a los periodistas en Ginebra.

Afirmó que en los próximos días se crearán dos grupos de trabajo para debatir el levantamiento de las sanciones contra Irán y cuestiones relacionadas con las actividades nucleares iraníes.

Los activos congelados de Irán consisten en gran parte en ingresos petroleros ‌y reservas del banco central retenidas en el extranjero, acumuladas a lo largo de años de sanciones.

Bahreini señaló que Washington y Doha realizarán algunos trámites técnicos, ya que los activos fueron congelados por Estados Unidos y algunos se encuentran ‌en Qatar.

"Sin duda, Irán no les permite seguir ejerciendo influencia sobre los demás procesos, que han estado relacionados con la ‌compra e importación ⁠de materias primas. Eso es algo que Irán, y solo Irán, decidirá", afirmó.

(Reporte adicional ​de Humeyra Pamuk y Dave Graham en Buergenstock, Laila Bassam en Beirut, Maya Gbeily y Tom Perry en Beirut y oficinas de Reuters; editado en español por Carlos Serrano)