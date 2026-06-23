Shopify prohibirá cigarrillos electrónicos ante la campaña de autoridades EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Cartuchos de vapeo con sabor a la venta en una tienda de Atlanta.

​Shopify Inc. prohibirá todos los cigarrillos electrónicos de su plataforma esta semana, tras la presión ejercida por un grupo de fiscales generales de distintos estados de Estados ‌Unidos que pretenden frenar las ventas ‌ilegales de cigarrillos electrónicos por Internet, según dos fuentes familiarizadas con sus planes.

La empresa, con sede en Ottawa, proporciona la infraestructura subyacente que permite a millones de comerciantes operar y ampliar sus canales de comercio electrónico.

Desde el año pasado mantiene conversaciones con una coalición bipartidista formada por 25 fiscales generales estatales, que han estado presionando a Shopify para que tome más medidas con el fin de frenar un mercado en auge de cigarrillos electrónicos que ​carecen de la licencia legalmente ⁠requerida para su venta en Estados Unidos o que infringen otras leyes.

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Los cigarrillos electrónicos ‌sin licencia, fabricados habitualmente en China, se pueden adquirir fácilmente en Estados ⁠Unidos, tanto en línea como en tiendas especializadas, ⁠tiendas de conveniencia o gasolineras, a pesar de que su importación y venta son ilegales.

La esperada prohibición de Shopify, de la que informó por primera vez Reuters, supondría la victoria más ⁠significativa hasta la fecha para los responsables estatales encargados de hacer cumplir la ​ley, que han puesto el punto de mira en la ‌infraestructura del sector ante la preocupación de que ‌los cigarrillos electrónicos ilegales pongan en riesgo la salud pública.

"Siempre hemos prohibido las actividades ⁠ilegales y tomamos medidas cuando tenemos conocimiento de que hay comerciantes que infringen nuestras políticas", afirmó un portavoz de Shopify en un comunicado, añadiendo que dichas decisiones internas tienen en cuenta los marcos legales globales y no se basan en las opiniones de ningún ​grupo en concreto.

"Ajustamos ‌nuestro enfoque de aplicación de la normativa cuando los cambios legales así lo exigen", señaló el portavoz.

La prohibición prevista podría afectar a las ventas por comercio electrónico y tener un "efecto disuasorio" sobre los vendedores, según una de las fuentes.

El mercado ilegal de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos tiene actualmente un valor aproximado ⁠de 9.000 millones de dólares, según British American Tobacco, cuya actividad en Estados Unidos se ha visto gravemente afectada por su proliferación.

BAT no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Hasta la fecha, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) solo ha concedido la autorización de comercialización a 45 productos de cigarrillos electrónicos, en su mayoría con sabor a tabaco, un enfoque que, según argumentan las grandes tabacaleras como BAT, ha asfixiado el mercado legal y ha impulsado ‌las ventas ilegales.

DEPENDENCIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

No quedó claro de inmediato si la prohibición se aplicaría fuera de Estados Unidos. Shopify no respondió a una pregunta sobre su alcance geográfico.

Otros países, como la India, han prohibido por completo la venta de cigarrillos electrónicos, mientras que en Australia solo pueden venderse en farmacias.

En Estados Unidos, la prohibición de Shopify se aplicará a todos los cigarrillos ‌electrónicos, independientemente de si cuentan con la autorización necesaria de la FDA, según indicaron las dos fuentes.

Una parte relativamente pequeña de las ventas autorizadas de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos se realiza por ‌Internet, lo que debería ⁠suponer un efecto limitado para los operadores con licencia, como BAT o el fabricante de cigarrillos electrónicos Juul, según señaló una de las fuentes.

El ​comercio electrónico es un canal más importante para los cigarrillos electrónicos ilegales, aunque estos también se venden principalmente en tiendas físicas.

Con información de Reuters