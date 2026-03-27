Con Quintela presente, La Rioja presentó su primer robot humanoide y marca un hito en innovación tecnológica

Un hito para la ciencia y la tecnología local: La Rioja presentó su primer robot humanoide. El proyecto forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación. El acto estuvo encabezado por el gobernador de la provincia Ricardo Quintela.

En diálogo con medios locales, el secretario de Ciencia y Tecnología, Hugo Vera, destacó que este tipo de desarrollos “entusiasman y motivan”, ya que son el resultado de políticas públicas que comienzan a dar frutos concretos. Además, subrayó el trabajo articulado entre el Estado y distintas instituciones, en particular con el Cluster Tecnológico del ISAE, que permitió llevar adelante este innovador desarrollo.

El director del cluster, José Nieto, explicó que se trata del primer robot antropomorfo humanoide desarrollado íntegramente en la provincia por talento local. Detalló que el sistema partió de un software libre que fue adaptado y modificado de manera integral por el equipo riojano.

El proyecto no solo refleja las políticas del Estado que lo acompañan, sino que también evidencia la capacidad de los jóvenes para innovar, trabajar de manera colaborativa y avanzar en tecnologías vinculadas a la industria 4.0. En ese sentido, Nieto destacó la importancia de seguir fortaleciendo la formación en áreas científicas y tecnológicas, en línea con la Ley de Economía del Conocimiento.

El robot cuenta con múltiples aplicaciones, como asistente educativo, presentador en eventos o conserje, y se posiciona como una herramienta clave en un contexto donde la inteligencia artificial transforma los ámbitos de la educación y el trabajo.

El desarrollo estuvo a cargo del ingeniero electrónico Javier Nieto, junto a los estudiantes avanzados Agustín Herrera y Francisco Piteti, quienes integran un equipo que continúa impulsando la innovación tecnológica en La Rioja.

Las características del robot humanoide

El robot humanoide de La Rioja presenta una forma antropomorfa, con estructura que recuerda a un cuerpo humano, incluyendo cabeza, tronco y extremidades, lo que facilita su interacción en espacios diseñados para personas.

Su desarrollo se basa en software libre, permitiendo que la programación y posibles mejoras puedan compartirse y adaptarse por comunidades educativas y tecnológicas.

Este proyecto surgió de un esfuerzo colaborativo y educativo, impulsado por jóvenes profesionales y estudiantes avanzados de la provincia, destacando su función como herramienta de formación y motivación en ciencia y tecnología local.

Además, el robot cuenta con aplicaciones prácticas, pudiendo desempeñarse como asistente educativo y presentador en eventos, sirviendo como plataforma para enseñar conceptos de robótica, programación e innovación.