10 consejos de seguridad para crear y mantener tus contraseñas

Las contraseñas comprometidas siguen siendo una de las principales puertas de entrada para los ciberataques.

El Día Mundial de la Contraseña 2026 volvió a poner sobre la mesa uno de los mayores problemas de la ciberseguridad actual: millones de usuarios siguen usando claves débiles, repetidas o fáciles de adivinar. Aunque cada vez hay más alternativas modernas como las passkeys y la autenticación biométrica, las contraseñas continúan siendo el método principal para acceder a cuentas, servicios y dispositivos.

Las credenciales comprometidas siguen siendo una de las principales puertas de entrada para los ciberataques. El problema no pasa solamente por hackers sofisticados: muchas veces alcanza con que una persona use “123456”, fechas de cumpleaños o el nombre de su mascota para dejar expuesta toda su información personal.

Cómo crear contraseñas realmente seguras

Las recomendaciones de especialistas en ciberseguridad no cambiaron demasiado en los últimos años, pero siguen siendo fundamentales. La primera regla es evitar palabras comunes, nombres propios y secuencias numéricas simples. También se recomienda combinar letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales.

Otro punto clave es no reutilizar la misma contraseña en distintos servicios. Si una plataforma sufre una filtración, los ciberdelincuentes suelen probar automáticamente esas credenciales en correos electrónicos, redes sociales y cuentas bancarias. Por eso, usar claves distintas para cada sitio se volvió una necesidad básica.

Además, la autenticación en dos pasos (2FA) aparece como una de las herramientas más efectivas para reforzar la seguridad. Este sistema agrega una capa extra de verificación mediante códigos temporales, aplicaciones autenticadoras o biometría. Incluso si alguien roba la contraseña, el acceso sigue bloqueado sin esa segunda validación.

Los gestores de contraseñas ganan protagonismo

Uno de los grandes consejos para 2026 es usar gestores de contraseñas. Estas aplicaciones permiten generar claves complejas, almacenarlas de manera cifrada y acceder a ellas sin necesidad de memorizarlas todas. Entre las opciones gratuitas y de código abierto más recomendadas aparecen KeePass, Bitwarden, Passbolt, Psono y Teampass.

Las contraseñas continúan siendo el método principal para acceder a cuentas, servicios y dispositivos.

Los navegadores también avanzaron mucho en este terreno. Tanto Chrome como Firefox y Edge ya incluyen administradores de contraseñas integrados, capaces de detectar filtraciones, alertar sobre claves débiles y generar nuevas combinaciones seguras automáticamente.

Aunque la industria tecnológica ya trabaja en un futuro sin contraseñas tradicionales, la transición todavía llevará tiempo. Mientras tanto, dedicar unos minutos a mejorar las credenciales personales sigue siendo una de las mejores defensas contra el robo de cuentas y los ataques informáticos.