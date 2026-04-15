El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó envuelto en una nueva controversia luego de que la Justicia confirmara su viaje a Aruba de fines de 2024. La revelación contradice sus declaraciones de marzo, cuando aseguró que el único viaje que había realizado en el último tiempo había sido a Punta del Este, lo que abre interrogantes sobre una posible omisión en su discurso público.

La información judicial que salió a la luz confirma que Adorni viajó a Aruba junto a su familia en primera clase, un dato que no había mencionado en sus entrevistas. El punto central no es solo el destino o el nivel de gasto, sino la contradicción con su propio relato: en marzo, el funcionario había asegurado que en el último año y medio solo había realizado un viaje.

Sus mentiras con Majul

En marzo, durante una entrevista en La Nación Más con Luis Majul, Adorni intentó despejar cualquier polémica sobre sus vacaciones. "No tengo nada para ocultar”, sostuvo.

Luego, reforzó su versión: "No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice. Irme cuatro días con mis nenes". En ese momento, el funcionario hacía referencia a un viaje a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, presentándolo como su única escapada reciente.

En aquella entrevista, Majul había planteado una inquietud: "¿No es desproporcionado para tu patrimonio?". Adorni respondió apelando a lo personal: "En el tiempo le he quitado estos dos años y pico a mis hijos, no hay nada desproporcionado".