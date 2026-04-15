La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase

La Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a Aruba en primera clase junto a su esposa y sus dos hijos, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. De acuerdo a la investigación del fiscal Gerardo Pollicita que replicó Noticias Argentinas, la aerolínea informó que el total de los pasajes llegó a los 5.800 dólares y que se pagó en efectivo y en dólares.

La confirmación judicial se dio a conocer este miércoles, fecha en que se informó el costo de los pasajes, la aerolínea utilizada, el trayecto que llevaron a cabo y el alojamiento que reservaron: de acuerdo a la investigación del fiscal Pollicita, cada pasaje tuvo un costo de 1.450 dólares.

Asimismo, se supo que el viaje se realizó a través de la aerolínea LATAM y que los registros migratorios previos indicaban escalas en Perú y Ecuador antes de llegar a la isla caribeña. Hasta el momento, el alojamiento continúa bajo averiguaciones judiciales, ya que se investiga si Adorni y su la familia se hospedaron en el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive con costos estimados cerca de 1.000 dólares la noche.

Esta confirmación se da en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se busca determinar si los gastos del funcionario coinciden con sus ingresos declarados. La Justicia también ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario libertario para rastrear el origen de los fondos utilizados para estas vacaciones.

Las jubiladas volvieron a complicar a Adorni

Dos de las jubiladas apuntadas por el préstamo que recibió Adorni para la compra de un inmueble en el barrio porteño de Caballito dijeron en Comodoro Py este miércoles que no conocen al jefe de Gabinete. Una de ellas admitió ver al funcionario sólo al momento de escriturar la propiedad. La otra detalló que cobra una jubilación mínima de $350.000.

Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, se presentaron en los tribunales federales en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito en la que es investigado Adorni. Al declarar, Viegas aseguró no conocer a Adorni y explicó que su hijo, Pablo Martín Feijoo, se ocupó de toda la operación y manifestó que solo vio al actual jefe de Gabinete en el acto de escrituración en el que intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

Sbabo, en línea con Viegas, sostuvo que la operación de venta fue gestionada por su hijastro, Leandro Miano, quien mantenía una sociedad con el hijo de Viegas. Además, indicó que adquirió el 50% del departamento con ahorros propios y luego precisó que percibe una jubilación cercana a los $350.000.