En el programa Nadie dice nada, que sale por Luzu TV, la artista Ángela Torres protagonizó un repudiable momento al ejecutar una pesada broma telefónica contra su estilista personal, Mauro Brito. La falta de tacto frente a la difícil situación laboral del país generó una ola de críticas lapidarias en las redes sociales.

Todo comenzó como un simple castigo del equipo por perder un juego al aire. Sus propios compañeros de ciclo la obligaron a llamar al profesional para comunicarle una falsa y abrupta desvinculación. "Tenés que llamar a Mauro Brito y decirle que es pésimo profesional y que no querés trabajar más con él", le dijeron.

Aunque en un primer momento la estrella dudó por las posibles consecuencias, Santi Talledo redobló la apuesta con otra opción letal para el estilista: "Tenés que llamarlo y decirle 'no quiero que te enojes pero tengo que hacerme un peinado con otra persona para una producción'". Ante la firme insistencia del panel, la joven tomó el teléfono y concretó la dolorosa mentira frente a los micrófonos.

"Hola amigo, ¿cómo estás? Escuchame, salí un segundo del programa porque me acaban de avisar algo y no quería que te enteres por otro lado", arrancó la protagonista con un tono de fingida preocupación para engañar a su víctima, a quien le dijo que no podían seguir trabajando juntos. "Me rompe el corazón y te quiero pedir disculpas, pero voy a tener que empezar a peinarme con otra persona", le dijo Torres. Después de que el estilista se quebrara en llanto, le dijeron en vivo que era una supuesta broma. "Es una joda", gritaron todos los integrantes del programa.

Las críticas

Tras la viralización del recorte, la indignación popular fue total. Miles de internautas fulminaron a la mediática por su absoluta falta de empatía. En un contexto de ajuste y despidos, el público consideró que jugar con la amenaza de desempleo jamás puede ser un motivo de burla en los medios de comunicación.