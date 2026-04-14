Un jubilado de 70 años que hace Uber para vivir hizo llorar a todos en Luzu: "Estoy hace muchas horas, hijo"

La mesa de Nadie dice Nada no pudo contener la emoción.

Santi Talledo compartió una emocionante y divertida historia durante el programa de Nadie dice Nada, el ciclo de streaming donde participa junto a Nicolás Occhiato y el equipo que no pudo contener la sorpresa ante el relato.

Todo comenzó con una situación cotidiana que rápidamente tomó un giro inesperado. “Me pido una auto por aplicación y me busca un señor, un poco mayor, y me subo al auto. Hace una cuadra, primer semáforo, se queda dormido”, comenzó contando Talledo, generando incredulidad inmediata en el estudio. Lejos de tratarse de una distracción momentánea, el actor aclaró el nivel de la escena: “Dormido a nivel ronquidos”, detalló, mientras sus compañeros reaccionaban entre risas y asombro.

Ante la incómoda situación, decidió intervenir. “Tomé coraje, le digo, señor”, continuó, explicando que intentó despertarlo con cuidado. Luego agregó con humor: “Quería hacerle una cama en instante yo. Entonces lo despierto”. Desde la mesa del programa reflexionaron sobre el trasfondo del episodio: “Pero está mal está mal. Pero también anda a saber cuántas horas estaba laburando”, comentaron, empatizando con el conductor.

El momento, sin embargo, siguió siendo tenso durante el viaje. “Iba manejando. Yo por momentos decía 'no entiendo'. Yo por el espejito viendo si tiene los ojos abiertos o cerrados”, relató Talledo, describiendo la incertidumbre que sentía mientras avanzaban por la ciudad. Preocupado por la seguridad de ambos, intentó bajarse del vehículo en el siguiente semáforo. “Entonces en otro semáforo se digo 'señor, no quiere que me baje' me tomo otro auto. Me dice, no porque me vas a cancelar y ahí mí afecta la calificación”, contó.

El comentario que emocionó a todos

El actor siguió contando que insistió: “Pero mejor para usted. No sé quiere ir a dormir. Yo me bajo, me tomo otro”. Fue entonces cuando la situación dio un giro inesperado y emotivo. “¿Sabés qué pasa? Hijo, estoy hace muchas horas arriba del auto, me dijo”, recordó Talledo, conmoviendo a todos en el estudio. Según explicó, el hombre le confesó la presión que atravesaba: “Como estoy trabajando de esta aplicación y si vos te bajás y no llego, tengo que justificar y me califica negativo”. Talledo intentó tranquilizarlo: “pero no te califico negativo. Y ahí me dice no me dice '¿no me haces una gauchada?”.

La historia terminó de la manera menos pensada: el conductor le pidió si podía manejar él hasta su casa. Sin dudarlo, el actor aceptó y terminó conduciendo el auto del trabajador para ayudarlo a completar el viaje.