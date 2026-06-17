Por qué Mbappé es la gran "amenaza" para Lionel Messi en la historia de los Mundiales

Kylian Mbappé, candidato a ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Kylian Mbappé, la principal figura y el capitán de la Selección de Francia en el Mundial 2026, quiere romper absolutamente todos los récords en la historia de la máxima cita. Ahora, va nada menos que por Lionel Messi. Mientras que "Kiki" marcó dos goles en el debut para la victoria por 3-1 frente a Senegal, "Leo" anotó tres en el 3-0 de la Selección Argentina contra Argelia.

La cuestión es que ambos cracks se disputan el hecho de terminar esta Copa del Mundo como el máximo artillero de la historia del torneo. Con los recientes tantos, el rosarino alcanzó a quien está en la cima de esta tabla de posiciones individual: el polaco nacionalizado alemán Miroslav Klose, que hizo 16. Por su parte, el delantero galo quedó en el tercer lugar con 14 conquistas junto a otro teutón como Gerd Müller.

La cuestión que favorece a Mbappé por sobre Messi en la tabla de máximos goleadores de la historia de los Mundiales es el factor de la edad, determinante para este tipo de comparaciones estadísticas en el deporte profesional de elite. Mientras que el crack europeo tiene apenas 27 años, "La Pulga" cumplirá 39 en una semana. Por ende, si se da la lógica, todo indica que el hombre de Real Madrid superará al ex Barcelona en esta tabla de goleo personal. Igualmente, ambos ya declararon que no les interesan tanto los récords individuales sino los títulos colectivos.

Kylian Mbappé, candidato a ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Los números de "La Tortuga" en los Mundiales son estratosféricos. Apenas jugó dos ediciones antes de la vigente: en Rusia 2018 fue campeón como figura y en Qatar 2022 fue subcampeón, además del máximo artillero. Por su lado, el rosarino participa por sexta vez y anhela su segunda corona, aunque antes de Qatar no había marcado en los duelos eliminatorios. Como sea, los excompañeros en PSG se respetan y pelean palmo a palmo al tope del fútbol global.

La tabla histórica de goleadores de los Mundiales de fútbol

Lionel Messi (Argentina) y Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles. Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles. Gerd Müller (Alemania Federal) y Kylian Mbappé (Francia) – 14 goles. Just Fontaine (Francia) – 13 goles. Pelé (Brasil) – 12 goles. Sándor Kocsis (Hungría) y Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles. Gabriel Batistuta (Argentina), Gary Lineker (Inglaterra), Helmut Rahn (Alemania), Teófilo Cubillas (Perú), Thomas Müller (Alemania) y Grzegorz Lato (Polonia) - 10 goles.

* Actualizada hasta el 17 de junio de 2026.