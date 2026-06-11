Todas la sedes del Mundial 2026: días, horarios y dónde se juega cada uno de los partidos

El calendario ya está completo para iniciar el Mundial 2026. (Crédito de foto: Marcio Machado/FIFA)

El Mundial 2026 de fútbol masculino marcará un hito sin precedentes en la historia del deporte. Por primera vez, 48 selecciones disputarán un total de 104 partidos en un torneo coorganizado por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. La competencia se desarrollará a lo largo de 39 días apasionantes, comenzando el jueves 11 de junio de 2026 y culminando con la gran final el domingo 19 de julio de 2026.

Calendario y fixture del Mundial 2026

Fase de grupos

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica (Grupo A). Horario: 16:00 | Sede: Ciudad de México

Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A). Horario: 23 | Sede: Guadalajara

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B). Horario: 16:00 | Sede: Toronto

Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D). Horario: 22:00 | Sede: Los Ángeles

Sábado 13 de junio

Qatar vs. Suiza (Grupo B). Horario: 16:00 | Sede: San Francisco

Brasil vs. Marruecos (Grupo C). Horario: 19:00 | Sede: Nueva Jersey

Haití vs. Escocia (Grupo C). Horario: 22:00 | Sede: Boston

Australia vs. Turquía (Grupo D). Horario: 01:00 | Sede: Vancouver

Domingo 14 de junio

Alemania vs. Curazao (Grupo E). Horario: 14:00 | Sede: Houston

Países Bajos vs. Japón (Grupo F). Horario: 17:00 | Sede: Dallas

Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E). Horario: 20:00 | Sede: Philadelphia

Suecia vs. Túnez (Grupo F). Horario: 23:00 | Sede: Monterrey

Lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde (Grupo H). Horario: 13:00 | Sede: Atlanta

Bélgica vs. Egipto (Grupo G). Horario: 16:00 | Sede: Seattle

Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H). Horario: 19:00 | Sede: Miami

Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G). Horario: 22:00 | Sede: Los Ángeles

Llaves de clasificación del Mundial 2026. (Crédito de imagen: FIFA)

Martes 16 de junio

Francia vs. Senegal (Grupo I). Horario: 16:00 | Sede: Nueva Jersey

Irak vs. Noruega (Grupo I). Horario: 19:00 | Sede: Boston

Argentina vs. Argelia (Grupo J). Horario: 22:00 | Sede: Kansas City

Austria vs. Jordania (Grupo J). Horario: 01:00 | Sede: San Francisco

Miércoles 17 de junio

Portugal vs. RD de Congo (Grupo K). Horario: 14:00 | Sede: Houston

Inglaterra vs. Croacia (Grupo L). Horario: 17:00 | Sede: Dallas

Ghana vs. Panamá (Grupo L). Horario: 20:00 | Sede: Toronto

Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K). Horario: 23:00 | Sede: Ciudad de México

Jueves 18 de junio

República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A). Horario: 13:00 | Sede: Atlanta

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B). Horario: 16:00 | Sede: Los Ángeles

Canadá vs. Qatar (Grupo B). Horario: 19:00 | Sede: Vancouver

México vs. Corea del Sur (Grupo A). Horario: 22:00 | Sede: Guadalajara

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia (Grupo D). Horario: 16:00 | Sede: Seattle

Escocia vs. Marruecos (Grupo C). Horario: 19:00 | Sede: Boston

Brasil vs. Haití (Grupo C). Horario: 21:30 | Sede: Philadelphia

Sábado 20 de junio

Turquía vs. Paraguay (Grupo D). Horario: 00:00 | Sede: San Francisco

Países Bajos vs. Suecia (Grupo F). Horario: 14:00 | Sede: Houston

Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E). Horario: 17:00 | Sede: Toronto

Ecuador vs. Curazao (Grupo E). Horario: 21:00 | Sede: Kansas City

Túnez vs. Japón (Grupo F). Horario: 01:00 | Sede: Monterrey

Países Bajos enfrentará a Suecia en fase de grupos. (Crédito de foto: ESPN)

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudita (Grupo H). Horario: 13:00 | Sede: Atlanta

Bélgica vs. Irán (Grupo G). Horario: 16:00 | Sede: Los Ángeles

Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H). Horario: 19:00 | Sede: Miami

Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G). Horario: 22:00 | Sede: Vancouver

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria (Grupo J). Horario: 14:00 | Sede: Dallas

Francia vs. Irak (Grupo I). Horario: 18:00 | Sede: Philadelphia

Noruega vs. Senegal (Grupo I). Horario: 21:00| Sede: Nueva Jersey

Martes 23 de junio

Jordania vs. Argelia (Grupo J). Horario: 00:00 | Sede: San Francisco

Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K). Horario: 14:00 | Sede: Houston

Inglaterra vs. Ghana (Grupo L). Horario: 17:00 | Sede: Boston

Panamá vs. Croacia (Grupo L). Horario: 20:00 | Sede: Toronto

Colombia vs. RD de Congo (Grupo K). Horario: 23:00 | Sede: Guadalajara

Miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá (Grupo B). Horario: 16:00 | Sede: Vancouver

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (Grupo B). Horario: 16:00 | Sede: Lumen Field, Seattle

Marruecos vs. Haití (Grupo C). Horario: 19:00 | Sede: Atlanta

Brasil vs. Escocia (Grupo C). Horario: 19:00 | Sede: Miami

Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A). Horario: 22:00 | Sede: Monterrey

República Checa vs. México (Grupo A). Horario: 22:00 | Sede: Ciudad de México

Jueves 25 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E). Horario: 17:00 | Sede: Philadelphia

Ecuador vs. Alemania (Grupo E). Horario: 17:00 | Sede: Nueva Jersey

Japón vs. Suecia (Grupo F). Horario: 20:00 | Sede: Dallas

Túnez vs. Países Bajos (Grupo F). Horario: 20:00 | Sede: Kansas City

Paraguay vs. Australia (Grupo D). Horario: 23:00 | Sede: San Francisco

Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D). Horario: 23:00 | Sede: Los Ángeles

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia (Grupo I). Horario: 16:00 | Sede: Boston

Senegal vs. Irak (Grupo I). Horario: 16:00 | Sede: Toronto

Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H). Horario: 21:00 | Sede: Houston

Uruguay vs. España (Grupo H). Horario: 21:00 | Sede: Guadalajara

Sábado 27 de junio

Egipto vs. Irán (Grupo G). Horario: 00:00 | Sede: Seattle

Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G). Horario: 00:00 | Sede: Vancouver

Croacia vs. Ghana (Grupo L). Horario: 18:00 | Sede: Philadelphia

Panamá vs. Inglaterra (Grupo L). Horario: 18:00 | Sede: Nueva Jersey

Colombia vs. Portugal (Grupo K). Horario: 20:30 | Sede: Miami

RD de Congo vs. Uzbekistán (Grupo K). Horario: 20:30 | Sede: Atlanta

Argelia vs. Austria (Grupo J). Horario: 23:00 | Sede: Kansas City

Jordania vs. Argentina (Grupo J). Horario: 23:00 | Sede: Dallas

16avos. de final

Domingo 28 de junio

Partido 73 - 2º Grupo A vs. 2º Grupo B. Horario: 16:00 | Sede: Los Ángeles

Lunes 29 de junio

Partido 74 - 1º Grupo E vs. 2º Grupo F. Horario: 14:00 | Sede: Houston

Partido 75 - 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F. Horario: 17:30 | Sede: Boston

Partido 76 - 1º Grupo F vs. 2º Grupo C. Horario: 22:00 | Sede: Monterrey

Martes 30 de junio

Partido 77 - 2º Grupo E vs. 2º Grupo I. Horario: 14:00 | Sede: Dallas

Partido 78 - 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H. Horario: 18:00 | Sede: Nueva Jersey

Partido 79 - 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I. Horario: 22:00 | Sede: Ciudad de México

Miércoles 1 de julio

Partido 80 - 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K. Horario: 13:00 | Sede: Atlanta

Partido 82 - 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J. Horario: 17:00 | Sede: Seattle

Partido 81 - 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J. Horario: 21:00 | Sede: San Francisco

Jueves 2 de julio

Partido 84 - 1º Grupo H vs. 2º Grupo J. Horario: 16:00 | Sede: Los Ángeles

Partido 83 - 2º Grupo K vs. 2º Grupo L. Horario: 20:00 | Sede: Toronto

Partido 85 - 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J. Horario: 00:00 | Sede: Vancouver

Viernes 3 de julio

Partido 88 - 2º Grupo D vs. 2º Grupo G. Horario: 15:00 | Sede: Dallas

Partido 86 - 1º Grupo J vs. 2º Grupo H. Horario: 19:00 | Sede: Miami

Partido 87 - 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L. Horario: 22:30 | Sede: Kansas City

Octavos de final

Sábado 4 de julio

Partido 90 - Ganador Partido 73 vs. Ganador Partido 75. Horarios: 14:00 | Sede: Houston

Partido 89 - Ganador Partido 74 vs. Ganador Partido 77. Horario: 18:00 | Sede: Philadelphia

Domingo 5 de julio

Partido 91 - Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78 | Horario: 17 | Sede: Nueva Jersey

Partido 92 - Ganador Partido 79 vs. Ganador Partido 80 | Horario: 21 | Sede: Ciudad de México

Lunes 6 de julio

Partido 93 - Ganador Partido 83 vs. Ganador Partido 84. Horario: 16:00 | Sede: Dallas

Partido 94 - Ganador Partido 81 vs. Ganador Partido 82. Horario: 21:00 | Sede: Seattle

Martes 7 de julio

Partido 95 - Ganador Partido 86 vs. Ganador Partido 88. Horario: 13:00 | Sede: Atlanta

Partido 96 - Ganador Partido 85 vs. Ganador Partido 87. Horario: 17:00 | Sede: Vancouver

Cuartos de final

Jueves 9 de julio

Partido 97 - Ganador Partido 89 vs. Ganador Partido 90. Horario: 17:00 | Sede: Boston

Viernes 10 de julio

Partido 98 - Ganador Partido 93 vs. Ganador Partido 94. Horario: 16:00 | Sede: Los Ángeles

Sábado 11 de julio

Partido 99 - Ganador Partido 91 vs. Ganador Partido 92. Horario: 18:00 | Sede: Miami

Partido 100 - Ganador Partido 95 vs. Ganador Partido 96. Horario: 22:00 | Sede: Kansas City

Semifinales

Martes 14 de julio

Partido 101 - Ganador Partido 97 vs. Ganador Partido 98. Horario: 16:00 | Sede: Dallas

Miércoles 15 de julio

Partido 102 - Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100. Horario: 16:00 | Sede: Atlanta

Tercer puesto

Sábado 18 de julio

Partido 103 - Perdedor Partido 101 vs. Perdedor Partido 102. Horario: 18:00 | Sede: Miami

Final

Domingo 19 de julio