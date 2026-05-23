Candidato de derecha De La Espriella repunta en intención de voto, ganaría presidencia de Colombia en balotaje: encuesta

FOTO DE ARCHIVO: El abogado colombiano y candidato presidencial de la derecha Abelardo de la Espriella asiste a un acto de campaña en Bogotá

El ​candidato de derecha Abelardo De La Espriella repuntó en la última semana en la intención de voto para la primera vuelta ‌de la elección presidencial ‌de Colombia hasta alcanzar un empate técnico con el izquierdista Iván Cepeda, a quien vencería en un balotaje, reveló el sábado una encuesta de AtlasIntel.

La encuesta publicada por la revista Semana a una semana de la primera vuelta de la elección incluyó 4.531 entrevistas realizadas entre el 18 y el 21 de mayo, con un margen de ​error de ±1%.

Para la primera ⁠vuelta, Cepeda, candidato del Pacto Histórico, alcanzó un 38,7% de ‌la intención de voto, seguido por el empresario de ⁠derecha De La Espriella con un 37,3%, ⁠y la candidata del derechista y opositor partido Centro Democrático, Paloma Valencia, con un 14,3%.

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Mientras Cepeda avanzó un punto porcentual en intención de voto ⁠en comparación con la encuesta previa de AtlasIntel, el candidato ​derechista del movimiento Defensores de la Patria creció ‌más de cuatro puntos porcentuales y ‌Valencia bajó un poco más de dos puntos porcentuales, de ⁠acuerdo con el estudio.

En una eventual segunda vuelta entre Cepeda y De La Espriella, el abogado y empresario de derecha obtendría un 50% frente a un 41,3% del político de izquierda.

En un balotaje entre ​Cepeda y ‌Valencia, el candidato del Pacto Histórico alcanzaría un 41,5% y la política del Centro Democrático un 44,6%.

Cepeda promete la continuidad del denominado "gobierno del cambio" que inició el actual presidente Gustavo Petro y la profundización de reformas sociales para reducir ⁠la pobreza y la desigualdad, además de la búsqueda de la paz con los grupos armados ilegales a través de negociaciones.

De La Espriella propone mano dura contra los grupos armados ilegales, el narcotráfico y el crimen, acabar con las negociaciones con los grupos armados, así como la reactivación de la economía con incentivos a la inversión privada y a los empresarios, ‌además de la reactivación del sector minero-energético.

Valencia promete aumentar el número de efectivos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para recuperar la seguridad, lanzar una ofensiva contra las guerrillas y las bandas criminales, impulsar la creación de empresas y la inversión, además de reducir impuestos ‌y el tamaño del Estado.

Los colombianos irán a las urnas el 31 de mayo para elegir al sucesor de Petro, que concluirá en agosto su ‌mandato de cuatro ⁠años.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga más de la mitad de los votos válidos, se ​deberá realizar una segunda vuelta el 21 de junio entre los dos más votados, como lo pronostican las encuestas.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en la elección presidencial.

Con información de Reuters