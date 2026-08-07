Van Bommel, nuevo seleccionador de Bélgica, afirma que no dudó en aceptar el puesto

Imagen de archivo del entrenador del Royal Antwerp, Mark van Bommel, antes del partido de Liga de Campeones ante el Shakhtar Donetsk en el Volksparkstadion, Hamburgo, Alemania.

El ​nuevo seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, afirmó el viernes que no dudó en aceptar la oferta ‌de trabajo, incluso aunque ‌hubiera tenido la oportunidad de hacerse cargo de la selección de su país natal, Países Bajos, que sigue buscando entrenador tras el Mundial.

En su primera rueda de prensa desde su nombramiento a fines del mes pasado, Van Bommel dijo que no dudó en aceptar la oferta para ​sustituir a Rudi ⁠García al frente del combinado belga.

"¿Quería esperar a la ‌selección holandesa? No, en absoluto. Ni siquiera ⁠lo pensé", aseguró. "Como entrenador, estar al ⁠frente de una selección nacional es uno de los mejores trabajos que hay. Trabajas con los mejores jugadores de un ⁠país. Y no hay tantos países que estén ​realmente a la altura".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Estoy muy contento de ‌estar aquí. Es diferente a ‌entrenar a un club, pero este reto me viene ⁠muy bien", indicó. "En los últimos dos años he recibido muchas ofertas, pero ninguna me convencía. Aquí todo ha ido muy rápido. Entrenar a una selección, y desde ​luego a ‌Bélgica, es un honor. Todo entrenador quiere hacerlo".

Bélgica alcanzó los cuartos de final del Mundial el mes pasado, pero a García no le renovaron el contrato y Van Bommel —exdefensa del Fútbol Club Barcelona, ⁠el Bayern de Múnich y el AC Milan, y que jugó con la selección holandesa en la final del Mundial de 2010— fue nombrado su sustituto con rapidez.

Van Bommel, de 49 años, afirmó que su máxima prioridad es ganar. "Como futbolista y como entrenador, siempre quieres ganar", comentó a la prensa.

"No sabes ‌lo que va a pasar por el camino, pero quieres llegar lo más lejos posible. En los Países Bajos suelen decir: 'Vamos a ser campeones del mundo'. Sin embargo, hay bastantes factores que influyen", dijo. "Por eso no quiero ir por ahí ‌gritando que vamos a ganar la Eurocopa, aunque sea la razón por la que jugamos".

Bélgica comenzará primero, sin embargo, con la ‌Liga de ⁠Naciones, y el debut de Van Bommel como seleccionador será contra Italia en Roma el ​25 de septiembre, seguido de dos partidos contra Turquía y uno contra Francia en la ventana internacional de septiembre-octubre.

(Texto de Mark Gleeson desde Ciudad del Cabo; edición de Christian Radnedge)