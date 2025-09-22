Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: quién ganó más veces el Balón de Oro y cuántos tienen

Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo.

El Balón de Oro, entregado por la revista France Football, es considerado el premio individual más prestigioso del fútbol. Desde 2008 hasta hoy, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron una batalla que acaparó la escena global, lo que dejó a otros cracks relegados a un segundo plano. Este duelo se transformó en un capítulo aparte de la historia del deporte.

Lejos de apagarse, la discusión entre los fanáticos de cada astro trasciende los estadios: es tema de debate en redes sociales, bares, programas de TV y hasta documentales que comparan legados deportivos con impacto cultural.

¿Quién ganó más veces el Balón de Oro?

Considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, conquistó el premio en 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2021 y 2023. Su habilidad, visión de juego y capacidad de reinventarse lo convirtieron en el futbolista más premiado de la historia. Con nueve galardones, Messi no solo rompió récords: también fijó un estándar que difícilmente se repita.

Símbolo de disciplina y voracidad competitiva, alzó el Balón de Oro en 2008, 2014, 2015, 2016 y 2017. Su figura trascendió al fútbol, transformándose en un ícono cultural y comercial. Si bien quedó atrás en la cuenta global, su impacto mediático y su capacidad goleadora lo mantienen como un mito viviente del deporte.

Más que números: una rivalidad que marcó una era

Entre 2008 y 2017, el Balón de Oro fue prácticamente una cuestión de dos: Messi y Cristiano se repartieron el premio durante una década entera. Sin embargo, el verdadero ganador fue el fútbol: millones de fanáticos disfrutaron del espectáculo incomparable que ofrecieron estos dos titanes.

Balón de Oro 2025: dónde y cuándo verlo en vivo

Para los seguidores argentinos, la ceremonia podrá verse en vivo exclusivamente a través de Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN en el país. Suscribirse es sencillo y permite no perderse ningún detalle de la entrega más prestigiosa del fútbol individual.

Con un escenario repleto de talentos y una competencia más reñida que nunca, este lunes 22 de septiembre se definirá quién se consagra como el mejor futbolista del mundo en 2025.

La Argentina llega con grandes esperanzas gracias a sus figuras Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, quienes compiten por el galardón al mejor jugador masculino. También está nominado Emiliano “Dibu” Martínez, que buscará quedarse con el trofeo Yashin, que reconoce al mejor arquero del mundo.