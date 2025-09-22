Se filtró quién gana el Balón de Oro 2025: quién es el vencedor

El máximo ganador del Balón de Oro es Lionel Messi.

A pocas horas de que se celebre la gala del Balón de Oro 2025 en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, el mundo del fútbol quedó sacudido por la supuesta filtración de la lista de los más votados. Según los rumores que circulan en redes sociales y medios deportivos, el español Lamine Yamal (Barcelona) sería el ganador, seguido muy de cerca por Ousmane Dembélé (PSG), con un margen de apenas cinco puntos. En tercer lugar supuestamente quedaría Vitinha, mediocampista de París Saint-Germain también.

La lista filtrada por el periodista Pablo Giralt, y replicada por varios medios, también menciona otros nombres destacados en el “top 10”: Raphinha (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Nuno Mendes (PSG), Pedri (Barcelona), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) y, en décimo lugar, un argentino: Lautaro Martínez.

Frente a la filtración, France Football, organizador del galardón, emitió comunicados negando que haya una lista oficial divulgada con antelación. Aclaran que sólo el jefe de redacción conoce el resultado, y que los criterios de votación son públicos pero el resultado se conocerá solamente en la ceremonia.

Los jugadores argentinos nominados para el Balón de Oro 2025

Lautaro Martínez

El delantero del Inter de Milán aparece tanto en la nómina oficial de 30 nominados como dentro del supuesto “top diez” de la filtración.

Lautaro Martínez entre los nominados al Balón de Oro.

Alexis Mac Allister

El mediocampista del Liverpool también figura entre los nominados.

Alexis Mac Allister entre los nominados al Balón de Oro.

Emiliano "Dibu" Martínez

Además, en la categoría de porteros, está el "1" de la Selección Argentina nominado al premio Yashin, que reconoce al mejor arquero del año.

Emiliano "Dibu" Martínez entre los nominados al premio Yashin.

¿Cuántos Balones de Oro ganó Lionel Messi?

Las tres nominaciones para Argentina, hacen recordar que el jugador con mayor cantidad de Balones de Oro de la historia del premio es precisamente un argentino: Messi, quien resultó ganador en ocho ocasiones en las ediciones de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

¿Cuándo es el Balón de Oro 2025? Fecha, hora, TV en vivo y streaming

La ceremonia se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre del 2025 desde las 16 horas de Argentina, en una gala que contará con la habitual puesta en escena en el Théâtre du Châtelet, en pleno centro de la capital nacional París. Allí, la revista France Football entregará 13 premios en total. La gala se podrá ver en vivo en la televisión por ESPN, en tanto que el streaming online irá por Disney+ Premium, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.