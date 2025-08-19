Lamine Yamal: cuál es su origen, dónde nació y la historia de cómo sus padres llegaron a España

Lamine Yamal junto a su familia.

Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del momento. Desde muy chico se distinguió y se convirtió en poco tiempo en una figura de relevancia mundial. Esto lo llevó a ser una figura indiscutible en el Barcelona y en la Selección de España. En el primero debutó con solamente 15 años y 290 días, lo que lo convirtió en el jugador más joven en debutar en la liga española, mientras que con "La Roja" también batió ese record, al representar por primera vez a su país con 16 años y 57 días.

El futbolista logró hitos increíbles en muy poco tiempo. Con el conjunto "Culé" ganó La Liga de España en dos ocasiones (2022/23 y 2024/25), mientras que también consiguió la Copa del Rey 2024/25, mientras ya alcanzó una semifinal de UEFA Champions League. Y con España ganó nada más ni nada menos que la Eurocopa 2024. Una historia que nace de la decisión de sus padres de vivir en ese país.

Dónde nació Lamine Yamal

Lamine Yamal vive un gran presente en Barcelona.

Yamal nació el 13 de julio de 2007 en Esplugas de Llobregat, Barcelona. aunque se crio en Mataró, en esa misma ciudad. Concretamente en Rocafonda, un barrio obrero de la capital del Maresme. De hecho, cada vez que el joven culé marca un gol, realiza con sus manos el gesto 304, el código postal que identifica a la zona en la que creció (08304). Una forma de reinvindicar a un barrio obrero, lleno de inmigrantes, entre los que se encontraban sus padres.

Cómo los padres de Yamal llegaron a España

El padre de Lamine Yamal es Mounir Nasraoui, originario de Marruecos y, actualmente, tiene 38 años. A la edad de 21 años se convirtió en padre del futbolista de Barcelona junto a Sheila Ebana, originaria de Guinea Ecuatorial y que entonces tenía 16 años. En Rocafonda, como así se llama el vecindario donde residió Yamal, vive gran parte de su familia y sus amigos de toda la vida. Los padres del delantero se conocieron en Barcelona y cuando su hijo tenía tres años, decidieron separarse. No obstante, siempre estuvieron presentes para su hijo.

Por su parte, el delantero tiene un hermano menor de parte de su madre llamado Keyne, que naxció el 6 de septiembre de 2022. En la entrega de premios de la Eurocopa en 2024 se lo pudo ver al jugador con el pequeño, de quien se volvió un compañero inseparable. Lamine Yamal tiene además otros integrantes muy cercanos de su familia en Barcelona, que son su primo Moha y su tío Abdul, quien cuenta con una panadería arábica.

Los títulos de Yamal como futbolista

Con Barcelona

La Liga de España: 2022/23 y 2024/25.

Supercopa de España: 2025.

Copa del Rey: 2024/25.

Con la Selección de España