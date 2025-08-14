Cómo está conformada la familia de Lamine Yamal: quiénes son sus padres, hermanos y tíos

Lamine Yamal junto a sus padres y su hermano menor.

Lamine Yamal es sin dudas uno de los mejores del momento en el planeta fútbol. Desde muy temprano, logró posicionarse como un valuarte importante en el Barcelona, equipo en el que debutó con solamente 15 años y 290 días, lo que lo convirtió en el jugador más joven en debutar en la liga española. Y luego repitió el record con la Selección de España, con solo 16 años y 57 días.

En su corta carrera ya estableció logros soñados por cualquier futbolista, como el de ganar una Eurocopa. Y también el de ganar campeonatos con el equipo "Culé". Sin embargo, junto a este increíble jugador hay una familia acompañándolo. Una de las tantas historias que se repiten en Europa de inmigrantes de países de África que llegaron a otra nación en busca de un mejor futuro y cuyo hijo terminó siendo una estrella mundial. Es el caso de Yamal.

Cómo es la familia de Lamine Yamal: sus integrantes

Lamine es hijo de Mounir Nasroui, de origen marroquí, y de Sheila Ebana, nacida en Guinea Ecuatorial. Ambos se conocieron en Barcelona y tuvieron a su primer hijo, que fue el ahora futbolista cuando él tenía 21 y ella 16. Nació en Esplugues de Llobregat, Barcelona, en 2007 y creció en el barrio de Rocafonda. Cuando Lamine tenía 3 años de edad, sus progenitores se separaron, aunque han sostenido una relación cordial.

Lamine Yamal con su madre, su padre, su primo, su hermano menor y la pareja de la mamá.

Por su parte, el delantero tiene un hermano menor de parte de su madre llamado Keyne, que naxció el 6 de septiembre de 2022. En la entrega de premios de la Eurocopa en 2024 se lo pudo ver al jugador con el pequeño, de quien se volvió un compañero inseparable. Pero además, Lamine Yamal cuenta con otros dos integrantes importantes de su familia en Barcelona, que son su primo Moha y su tío Abdul, quien cuenta con una panadería arábica.

El rechazo de Yamal a la Selección de Marruecos

Lamine Yamal con su padre en la celebración de la Eurocopa 2024.

Debido a que tiene sangre marroquí de parte de su padre, el entrenador de Marruecos Walid Regragui tentó a Lamine para que jugase para esa selección, pero recibió una negativa contundente. "Yo hablé directamente con Lamine Yamal y él fue honesto conmigo y también con la Federación de Marruecos. Dos o tres días después de hablar con él me llamó con respeto y me dijo ‘míster, gracias por el cariño pero voy a elegir a España. Me siento español’. Es un chaval muy honesto", destacó el DT.

A pesar del rechazo, Regragui valoró que "nunca mintió ni jugó al soy marroquí o español. Simplemente eligió a España. Así es el fútbol". En Barcelona ya superó los 100 partidos jugados y en España es uno de los grandes valuartes de cara al mundial 2026, lo que lo posiciona hoy como una de las grandes esperanzas de su selección con vistas a lo que viene, donde intentará seguir haciendo historia.

Los títulos de Yamal como futbolista

Con Barcelona

La Liga de España: 2022/23 y 2024/25.

Supercopa de España: 2025.

Copa del Rey: 2024/25.

Con la Selección de España