La foto que confirma el romance de Lamine Yamal con Nicki Nicole.

Un romance inesperado está acaparando las redes sociales y los portales de noticias, y es que, Lamine Yamal, la joven estrella del FC. Barcelona, y la cantante argentina Nicki Nicole estarían viviendo un incipiente noviazgo. Lo que hasta hace unos días eran simples rumores comenzó a tomar fuerza después de que una foto viralizada encendiera todas las alarmas.

La escena se dio durante el triunfo del Barcelona frente al Como de Italia por 5-0 en el amistoso históricamente denominado Joan Gamper disputado en el Estadi Johan Cruyff, encuentro en el que el club "culé" aprovecha para presentar a su plantel profesional antes del arranque de una nueva temporada oficial. Más allá de la actuación estelar de Yamal, de apenas 18 años, la atención se la robó la presencia de Nicki Nicole en una platea preferencial, lo que dio lugar a las primeras especulaciones.

¿Lamine Yamal y Nicki Nicole están juntos? Lo que se ve en la foto

Las sospechas se transformaron en casi una confirmación cuando, al finalizar el partido, un video publicado por el usuario @Freddycule mostró a Yamal y Nicki Nicole retirándose juntos en un auto. Al notar la presencia de una cámara, la rosarina intentó cubrirse el rostro con la mano, como si quisiera evitar que quedara registrado el momento.

A eso se sumó otro detalle que hizo explotar los comentarios en las redes sociales: en la pantalla de bloqueo del celular de Yamal se pudo ver una foto de Nicole, un gesto que para muchos fanáticos es la confirmación definitiva de que entre ellos hay algo más que una simple amistad. El propio periodista español Javier Hoyos aseguró que el acercamiento habría comenzado días después del cumpleaños número 18 del futbolista, en una megafiesta a la que asistieron varias celebridades, entre ellas la artista argentina.

Nicki Nicole no llegó sola al partido: estuvo acompañada por Bizarrap y ambos fueron recibidos por el presidente del club, Joan Laporta, quien les obsequió camisetas del primer equipo. Desde su lugar en la tribuna, la cantante recibió la ovación de varios hinchas, lo que hizo aún más evidente que su visita no pasaba desapercibida.

Aunque ninguno de los protagonistas habló públicamente sobre la relación, en el mundo del espectáculo ya se da por hecho que están juntos. Sin embargo, la vida sentimental de Nicki Nicole sigue dando que hablar por otro motivo: días atrás, el periodista Roberto Antolín reveló que la artista pasó unos días en Valladolid, donde habría tenido un encuentro con su expareja, Trueno.

Antolín, en el diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, aseguró que algunas fuentes sostienen que la relación con el rapero podría no haberse cortado del todo, alimentando así un triángulo amoroso que mantiene a la rosarina en el centro de la escena mediática. Por ahora, todo queda en el terreno de las especulaciones. Lo cierto es que la foto en el celular de Lamine y la salida conjunta del estadio son pruebas más que suficientes para que los fanáticos ya sueñen con la confirmación oficial del romance.