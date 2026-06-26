Paraguay vs. Australia: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 3 del Mundial 2026, según la IA

Las selecciones de Paraguay y Australia se enfrentarán este jueves 25 de junio, a partir de las 23:00 (hora de Argentina), en el San Francisco Bay Area Stadium de California, Estados Unidos. Se trata de un encuentro clave para la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026 porque se definirá cuál de los dos combinados pasa a dieciseisavos de final.

Ambos equipos llegan a este compromiso definitivo con tres puntos en la tabla, producto de haber caído frente al local, Estados Unidos, y de haber vencido al seleccionado de Turquía.

Paraguay vs. Australia: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño de ambas selecciones, la inteligencia artificial señaló que el ganador del encuentro será Australia. Para la IA, los australianos lograrán clasificar en la siguiente fase de manera muy ajustada. El marcador final podría cerrar en un 1 a 0 o un empate 1 a 1, donde la desesperación obligará a Paraguay a dejar espacios que definirán la historia.

Australia es el favorito de la IA para el partido de hoy, aunque con un triunfo ajustado

Si bien Paraguay, bajo la conducción de Gustavo Alfaro, ha mostrado su tradicional garra y solidez defensiva, como lo mostró en su victoria 1-0 ante Turquía jugando con un futbolista menos, la gran debilidad para este cruce radica en la ausencia por sanción de su principal eje creativo, Miguel Almirón. Sin el jugador del Newcastle, el peso de la generación ofensiva recaerá en el juvenil Julio Enciso, lo que podría restarle fluidez al ataque albirrojo.

Mientras que Australia tiene una estructura defensiva basada en la jerarquía física de Harry Souttar y Alessandro Circati, sumada al desequilibrio del joven extremo Nestory Irankunda, le otorga al equipo dirigido por Tony Popovic las herramientas necesarias para contrarrestar el juego aéreo paraguayo y lastimar de contraataque.

Además, los antecedentes históricos respaldan a las predicciones de la IA. Paraguay nunca ha podido derrotar a Australia en sus cinco enfrentamientos previos (todos amistosos, con dos victorias australianas y tres empates). Por eso, el modelo predictivo estima que las probabilidades de victoria favorecen levemente a un resultado favorable para los australianos o almenos un empate que, por diferencia de gol general, beneficie la estrategia australiana.