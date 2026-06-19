DT Popovic lamenta la mala primera en la derrota de Australia ante EEUU

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo D - Estados Unidos contra Australia

​Tras ganar su primer partido del Grupo D del Mundial contra Turquía, Australia volvió a la realidad el viernes ‌al caer por 2-0 ante ‌los coanfitriones, Estados Unidos, tras un colapso en la primera parte en el que encajó dos goles que le dejaron frente a una tarea titánica.

El equipo de Tony Popovic fue artífice de su propia derrota, al encajar un gol en contra en el minuto 11 y ver cómo Alex Freeman anotaba el segundo para ​los estadounidenses justo ⁠antes del descanso. Y aunque los australianos mejoraron en la ‌segunda parte, en ningún momento plantearon un desafío serio.

"Su ⁠calidad es evidente, su potencia es ⁠evidente, su capacidad atlética es evidente. No hay sorpresas en lo que hicieron. No estuvimos a la altura en la primera parte. ⁠Nos costó mucho ganar los duelos y llegar a los ​balones sueltos", dijo Popovic a los periodistas.

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"Llegábamos ‌tarde a todos los balones y ‌no conseguimos recuperar el impulso, lo que nos lo puso ⁠difícil. Y mira, encajamos un par de goles fáciles, la verdad. Fueron goles fáciles, pero es que nos mostramos apagados y apáticos en la primera parte".

TRES CAMBIOS

El técnico de 52 años realizó ​tres cambios ‌en el descanso y elogió a su joven equipo por haber mejorado.

"No tenemos la experiencia de jugar en grandes ligas ni los minutos a nuestras espaldas, pero la reacción -en una situación en la que es fácil derrumbarse ⁠bajo la presión, tanto física como emocionalmente- fue excelente", dijo.

"Estoy muy satisfecho con la segunda parte, y habría estado bien marcar un gol en esas ocasiones que tuvimos, solo para ver qué podía pasar a continuación. Pero todos deberían estar muy contentos con cómo respondieron tras el descanso", añadió.

Popovic reconoció el desempeño de los estadounidenses, que lograron su ‌segunda victoria del torneo y se clasificaron para las eliminatorias.

"Teníamos que mantenernos en el partido mejor de lo que lo hicimos en la primera parte, pero también hay que reconocer el mérito de ellos. Hay una razón por la que son tan buenos", dijo.

Los australianos ‌siguen en la lucha por clasificarse para los dieciseisavos de final y se enfrentarán a Paraguay en su último partido de la fase de ‌grupos, el 25 ⁠de junio.

"Hemos demostrado en los amistosos previos al torneo y en el partido frente a Turquía que ​somos un equipo resistente. Ahora se trata de recuperarnos y centrarnos por completo en Paraguay", dijo el defensa australiano Harry Souttar.

Con información de Reuters