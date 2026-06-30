Suiza busca alcanzar de nuevo los octavos de final del Mundial, Argelia aspira a una histórica victoria

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Suiza vs Canadá

Llegar a los octavos de final del Mundial se ha convertido casi en una costumbre para Suiza, que intentará repetirlo este jueves ‌cuando se enfrente a Argelia ‌en la ronda de 32 en el BC Place, mientras que los norteafricanos buscan su primera victoria en la fase eliminatoria.

En su sexta participación consecutiva en un Mundial, la regularidad de Suiza en la fase de clasificación ha ido de la mano de la previsibilidad de sus eliminaciones, ya que superar los octavos de final sigue siendo un problema recurrente.

Quedó eliminada en esa fase ​en 2006, 2014, 2018 ⁠y 2022, y la eliminación en la fase de grupos de 2010 ‌sigue siendo la única excepción en una trayectoria, por lo ⁠demás, constante hacia las fases eliminatorias.

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Los suizos ⁠llegan a la cita animados por una impresionante campaña en la Eurocopa 2024, en la que una derrota en la tanda de penales ante Inglaterra les privó de ⁠un puesto en semifinales. Esta vez, confían en poder romper por ​fin la maldición, combinando líderes experimentados con talento emergente.

Manuel ‌Akanji aporta serenidad y la experiencia ‌de haber ganado títulos en su etapa en el Manchester City, mientras ⁠que el veterano Granit Xhaka es el pilar del centro del campo.

El prometedor Johan Manzambi ha sido una de sus figuras más destacadas, con tres goles y una asistencia en sus tres últimos partidos, de los cuales solo ​fue titular ‌en uno. El portero Gregor Kobel también puso de manifiesto su calidad en la victoria por 2-1 sobre la coanfitriona Canadá, que les aseguró el primer puesto del Grupo B.

Esa victoria le valió a Suiza un descanso de siete días, lo que le dio al ⁠seleccionador Murat Yakin la oportunidad de reorganizar al equipo y ultimar los preparativos. La selección regresó a su base de entrenamiento para el Mundial en San Diego para recuperarse y prepararse para la fase eliminatoria.

UNA ACTUACIÓN DECISIVA

Ahora, los suizos -tres veces cuartos de finalistas del Mundial, cuya última participación entre los últimos ocho se remonta a 1954- esperan ofrecer una actuación memorable.

El camino de Argelia ha sido mucho más ‌dramático. De vuelta en el Mundial por primera vez desde 2014, se clasificó como uno de los mejores terceros del torneo tras un emocionante empate a 3-3 con Austria.

Solo han alcanzado los octavos de final una vez antes, en 2014, cuando cayeron ante la posterior campeona, Alemania. Ahora tienen la oportunidad de lograr la ‌primera victoria de su país en la fase eliminatoria de un Mundial.

A sus 35 años, el capitán Riyad Mahrez sigue siendo la figura clave de Argelia, con dos ‌goles y una asistencia ⁠en tres partidos en lo que podría ser su última participación en un Mundial.

El seleccionador Vladimir Petkovic también aporta a ​Argelia una valiosa ventaja, tras haber dirigido a Suiza entre 2014 y 2021.

El ganador permanecerá en Vancouver y se enfrentará a Colombia o Ghana en octavos de final.

Con información de Reuters